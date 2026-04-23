*16:30JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日ぶり反落、ファーストリテやリクルートHDが2銘柄で約234円分押し下げ

23日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり48銘柄、値下がり174銘柄、変わらず3銘柄となった。

前日22日の米国株式市場は反発。イラン停戦延長を好感、その後、ホルムズ海峡封鎖継続で原油価格が上昇したため伸び悩んだが、今週中の和平再協議の可能性が報じられたほか、主要企業決算を好感した買いに終日堅調に推移した。ナスダックは過去最高値を更新した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は続伸して取引を開始した。前日の米株高やナスダックの最高値更新を受けて、寄り付きは買いが先行、前場中ごろに取引時間中として初めて6万円台をつける場面がみられた。ただ、その後は利益確定売りが優勢となり、指数は急速に伸び悩んでマイナス圏に転落、半導体関連株の一角に売りが広がったことも重荷となり、先物主導で下げ幅を拡大して一時59000円を割り込む展開となった。

大引けの日経平均は前営業日比445.63円安の59140.23円となった。東証プライム市場の売買高は27億2846万株、売買代金は8兆9832億円だった。業種別では、鉱業、不動産業、機械が上昇した一方で、空運業、非鉄金属、サービス業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は21.6％、対して値下がり銘柄は75.4％となっている。

値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約194円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、ファナック＜6954＞、日東電＜6988＞、京セラ＜6971＞、ベイカレント＜6532＞、TDK＜6762＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約174円押し上げた。同2位は中外薬＜4519＞となり、キオクシアHD＜285A＞、三菱重＜7011＞、三井物＜8031＞、ルネサス＜6723＞、JT＜2914＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 59140.23(-445.63)

値上がり銘柄数 48(寄与度+294.97)

値下がり銘柄数 174(寄与度-740.60)

変わらず銘柄数 3



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 5837 217 174.58

＜4519＞ 中外製薬 8926 166 16.69

＜285A＞ キオクシアHD 35380 580 13.61

＜7011＞ 三菱重工業 4754 246 8.25

＜8031＞ 三井物産 5719 105 7.04

＜6723＞ ルネサスエレクトロニ 3300 207 6.94

＜2914＞ JT 5866 194 6.50

＜6501＞ 日立製作所 5203 169 5.67

＜8058＞ 三菱商事 4792 46 4.63

＜6526＞ ソシオネクスト 2002.5 132.5 4.44

＜8830＞ 住友不動産 4678 63 4.22

＜4063＞ 信越化 6664 22 3.69

＜6301＞ 小松製作所 6970 107 3.59

<6305> 日立建機 5490 102 3.42

<4578> 大塚HD 10870 95 3.18

<6504> 富士電機 12155 425 2.85

<8802> 三菱地所 4520 85 2.85

<4021> 日産化学 6676 81 2.72

<1605> INPEX 3969 162 2.17

<7012> 川崎重工業 3226 125 2.10

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 69290 -2420 -194.70

＜6098＞ リクルートHD 7561 -392 -39.42

＜6954＞ ファナック 6340 -171 -28.66

＜6988＞ 日東電工 3212 -128 -21.45

＜6971＞ 京セラ 2697.5 -79 -21.19

＜6532＞ ベイカレント 5416 -584 -19.58

＜6762＞ TDK 2662 -38.5 -19.36

<6146> ディスコ 72000 -2830 -18.97

<6920> レーザーテック 43400 -1400 -18.77

<5803> フジクラ 5893 -92 -18.50

<5802> 住友電気工業 10205 -495 -16.59

<4543> テルモ 2054 -58.5 -15.69

<7832> バンナムHD 3770 -137 -13.78

<6758> ソニーG 3263 -80 -13.41

<7203> トヨタ自動車 3123 -68 -11.40

<8267> イオン 1584.5 -81 -8.15

<6981> 村田製作所 4813 -98 -7.88

<4901> 富士フイルム 2985.5 -75.5 -7.59

<8766> 東京海上HD 7072 -146 -7.34

<6506> 安川電機 5151 -205 -6.87《CS》