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日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日ぶり反落、ファーストリテやリクルートHDが2銘柄で約234円分押し下げ

2026年4月23日 16:30

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記事提供元：フィスコ

*16:30JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日ぶり反落、ファーストリテやリクルートHDが2銘柄で約234円分押し下げ
23日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり48銘柄、値下がり174銘柄、変わらず3銘柄となった。

前日22日の米国株式市場は反発。イラン停戦延長を好感、その後、ホルムズ海峡封鎖継続で原油価格が上昇したため伸び悩んだが、今週中の和平再協議の可能性が報じられたほか、主要企業決算を好感した買いに終日堅調に推移した。ナスダックは過去最高値を更新した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は続伸して取引を開始した。前日の米株高やナスダックの最高値更新を受けて、寄り付きは買いが先行、前場中ごろに取引時間中として初めて6万円台をつける場面がみられた。ただ、その後は利益確定売りが優勢となり、指数は急速に伸び悩んでマイナス圏に転落、半導体関連株の一角に売りが広がったことも重荷となり、先物主導で下げ幅を拡大して一時59000円を割り込む展開となった。

大引けの日経平均は前営業日比445.63円安の59140.23円となった。東証プライム市場の売買高は27億2846万株、売買代金は8兆9832億円だった。業種別では、鉱業、不動産業、機械が上昇した一方で、空運業、非鉄金属、サービス業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は21.6％、対して値下がり銘柄は75.4％となっている。

値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約194円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、ファナック＜6954＞、日東電＜6988＞、京セラ＜6971＞、ベイカレント＜6532＞、TDK＜6762＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約174円押し上げた。同2位は中外薬＜4519＞となり、キオクシアHD＜285A＞、三菱重＜7011＞、三井物＜8031＞、ルネサス＜6723＞、JT＜2914＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　59140.23(-445.63)

値上がり銘柄数 48(寄与度+294.97)
値下がり銘柄数 174(寄与度-740.60)
変わらず銘柄数 3


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 5837　 217　174.58
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8926　 166　 16.69
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 35380　 580　 13.61
＜7011＞　三菱重工業　　　　　　4754　 246　 8.25
＜8031＞　三井物産　　　　　　　5719　 105　 7.04
＜6723＞　ルネサスエレクトロニ　3300　 207　 6.94
＜2914＞　JT　　　　　　　　　 5866　 194　 6.50
＜6501＞　日立製作所　　　　　　5203　 169　 5.67
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　4792　 46　 4.63
＜6526＞　ソシオネクスト　　　2002.5　 132.5　 4.44
＜8830＞　住友不動産　　　　　　4678　 63　 4.22
＜4063＞　信越化　　　　　　　　6664　 22　 3.69
＜6301＞　小松製作所　　　　　　6970　 107　 3.59
<6305>　日立建機　　　　　　　5490　 102　 3.42
<4578>　大塚HD　　　　　　　 10870　 95　 3.18
<6504>　富士電機　　　　　　 12155　 425　 2.85
<8802>　三菱地所　　　　　　　4520　 85　 2.85
<4021>　日産化学　　　　　　　6676　 81　 2.72
<1605>　INPEX　　　　　　3969　 162　 2.17
<7012>　川崎重工業　　　　　　3226　 125　 2.10

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 69290　 -2420 -194.70
＜6098＞　リクルートHD　　　　 7561　 -392　-39.42
＜6954＞　ファナック　　　　　　6340　 -171　-28.66
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3212　 -128　-21.45
＜6971＞　京セラ　　　　　　　2697.5　 -79　-21.19
＜6532＞　ベイカレント　　　　　5416　 -584　-19.58
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2662　 -38.5　-19.36
<6146>　ディスコ　　　　　　 72000　 -2830　-18.97
<6920>　レーザーテック　　　 43400　 -1400　-18.77
<5803>　フジクラ　　　　　　　5893　 -92　-18.50
<5802>　住友電気工業　　　　 10205　 -495　-16.59
<4543>　テルモ　　　　　　　　2054　 -58.5　-15.69
<7832>　バンナムHD　　　　　 3770　 -137　-13.78
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3263　 -80　-13.41
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3123　 -68　-11.40
<8267>　イオン　　　　　　　1584.5　 -81　 -8.15
<6981>　村田製作所　　　　　　4813　 -98　 -7.88
<4901>　富士フイルム　　　　2985.5　 -75.5　 -7.59
<8766>　東京海上HD　　　　　 7072　 -146　 -7.34
<6506>　安川電機　　　　　　　5151　 -205　 -6.87《CS》

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