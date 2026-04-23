関連記事
4月23日本国債市場：債券先物は130円01銭で取引終了
*15:53JST 4月23日本国債市場：債券先物は130円01銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付130円19銭 高値130円25銭 安値129円95銭 引け130円01銭
2年 1.337％
5年 1.817％
10年 2.405％
20年 3.249％
22日の債券先物6月限は130円19銭で取引を開始し、130円01銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.81％、10年債は4.32％、30年債は4.92％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.03％、英国債は4.91％、オーストラリア10年債は5.00％、NZ10年債は4.70％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：30 独・4月製造業PMI（予想：51.4、3月：52.2）
・16：30 独・4月サービス業PMI（予想：50.3、3月：50.9）
・17：00 ユーロ圏・4月製造業PMI（予想：50.9、3月：51.6）
・17：00 ユーロ圏・4月サービス業PMI（予想：49.8、3月：50.2）
・17：00 ユーロ圏・4月総合PMI（予想：50.1、3月：50.7）
・17：30 英・4月サービス業PMI（予想：50.3、3月：51.0）
・17：30 英・4月総合PMI（予想：50.0、3月：50.5）
・21：30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.2万件、前回：20.7万件）
・22：45 米・4月製造業PMI（予想：52.5、3月：52.3）
・22：45 米・4月サービス業PMI（予想：50.5、3月：49.8）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
スポンサードリンク