*15:42JST 新興市場銘柄ダイジェスト:ハイブリッドテクが反発、TORICOが続落

＜4260＞ ハイブリッドテク 271 +7

反発。新規事業開発のためのUXUIデザイン伴走支援パッケージ「First Move」をリリースしたと発表、好感されている。First Moveは、SaaS製品の大規模なリニューアルや基幹システムのスクラッチ開発に伴うデザイン設計等の豊富な経験を持つデザイナーが、本質的なデザインの力で最初の一手を支援する伴走型デザインパートナーのパッケージ。意思決定や事業検討を加速させるプロトタイプの設計と、デザイン全般を包括的に伴走支援する出張デザイナーの2つのプログラムで構成されている。

＜335A＞ ミライロ 411 +1

反発。新規事業「ミライロ・キャリア」を開始すると発表し、好材料視されている。同社運営のデジタル障害者手帳「ミライロID」は、26年2月にユーザー数60万人を突破し障害者の社会経済活動を支える国内唯一のライフプラットフォームへと成長を遂げてきた。このネットワークを基盤とし、専門スキルや実務経験を活かしたキャリア形成を目指す障害者と、即戦力を求める企業とを繋ぐ人材紹介サービスを展開する。同社は26年9月期の業績に与える影響は軽微だが中長期的には業績向上に資するものと想定している。

＜6554＞ エスユーエス 1071 +56

反発。22日の取引終了後に、26年9月期第2四半期業績予想の修正を発表し、好材料視されている。経常利益を6.65億円から9.10億円(従来予想比36.8%増)へ上方修正した。売上はほぼ前回予想通りも、利益面は派遣業務及びIT請負業務における売上総利益の増加と案件利益率の向上に加えて、生成AI投資や採用広告費等の販売費及び一般管理費の一部の発生時期のずれ込みなどにより、前回発表予想を上回る見込みとなった。なお、26年9月期の通期業績予想については据え置いている。

＜4395＞ アクリート 1160 -18

反落。Forward Edge-AI Singapore(FEAIシンガポール)へ出資した。同社と合弁事業を展開するFEAIは、米国国家安全保障局が策定したCNSA2.0に準拠したハードウェア型PQC暗号プラットフォーム「Isidore Quantum」等を展開するグローバルリーダーだが、FEAIシンガポールは、FEAI製品のASEAN地域における販売・ライセンス供与ならびに保守・サポートを提供する戦略拠点で、既に現地有力企業との協業協議も開始しており、その成長が期待される。

＜7138＞ TORICO 226 -5

続落。22日の取引終了後に26年3月期通期業績の修正を発表、これを嫌気した売りに押されている。売上高および営業利益は、既存事業において第3四半期以降の年末商戦などの繁忙期におけるECサービスが購買率を維持し堅調に推移したことなどから前回発表予想を上回る見通しだが、同社が保有する暗号資産に関する会計上の評価方針を変更した結果、同期の暗号資産価格の下落に伴い、営業外費用として暗号資産評価損を計上するため、最終損益を従来予想の1.48億円の赤字から3.75億円の赤字に下方修正した。

＜7372＞ デコルテHD 371 -9

続落。兵庫県内で6店舗のフォトスタジオを運営しているエミュ及びエミュで撮影された画像データのレタッチや制作物のデザイン等を行うエミュLabの株式取得(完全子会社化)を発表した。取得価額の概算額は10.9億円。今回の子会社化により、中期経営計画において進めてきたアニバーサリーフォトサービスの強化が大きく進展する見込みで、同社グループの連結売上収益に占めるアニバーサリーフォトサービスの構成比が25年9月期の5.1%から27年9月期には10%超へと拡大することを見込んでいる。《AT》