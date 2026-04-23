*15:22JST 株式会社JRC：2026年2月期通期決算説明文字起こし&質疑応答（2）

JRC＜6224＞

■決算説明

■JRC 常川様

株式会社JRC 取締役副社長の常川でございます。 本日はお忙しい中、当社の通期決算説明会にご出席いただき、誠にありがとうございます。

それでは、4月14日に公表いたしました資料に基づき、2026年2月期通期決算の概要、ならびに2027年2月期の連結業績予想についてご説明いたします。

まず、本決算説明のエグゼクティブサマリーです。

2026年2月期は、売上高が前期比＋24.2％、営業利益が＋42.8％と、ともに大きく伸長し、5期連続の増収増益を達成いたしました。主力のコンベヤ事業における付加価値向上に加え、M&Aによる収益寄与が業績拡大を牽引しております。

続いて、2027年2月期の見通しです。2027年2月期は、ベトナム製造拠点の新設、M&Aや人的資本への投資などの成長投資を本格化させる方針ですが、売上高は150億9,900万円、前期比＋9.8％と成長を継続し、営業利益についても前期水準を確保する計画です。

これらの取り組みにより、中期経営計画最終年度の目標達成に向けた基盤構築を着実に進めてまいります。株主還元につきましても、当期は創業65周年記念配当を含め、年間34円への増配を予定しております。

続いて、2026年2月期の実績について詳細をご説明いたします。

2026年2月期の連結業績ハイライトとして、売上高は137億4,600万円、前期比＋24.2％、営業利益は19億6,400万円、前期比＋42.8％と、売上・利益ともに力強く成長しており、修正後の事業計画に対しても上回って着地し、順調な業績推移となりました。

特に、主力のコンベヤ事業が業績を牽引したほか、ロボットSI事業も高い成長を維持しております。その結果、上場後5期連続での増収増益を達成いたしました。

こちらが2026年2月期の連結損益計算書となります。

先ほどご説明の通り、売上・利益ともに大きく伸長しておりますが、その内訳としては、まず売上総利益が前期比＋22.0％と着実に拡大しており、付加価値の向上が収益成長に繋がっております。

また、営業利益率についても14.3％と、前期から改善しており、販管費のコントロールも含め、収益性は改善しております。その結果、経常利益、当期純利益ともに増益となり、最終利益までしっかりと成長を実現しております。

なお、M&Aに関連する一時費用の影響を除いた調整後EBITDAは24億6,100万円となっており、本業ベースでの収益力も着実に向上しております。

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