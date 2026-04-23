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出来高変化率ランキング（14時台）～日山村硝、クリングルなどがランクイン

2026年4月23日 15:01

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記事提供元：フィスコ

*15:01JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日山村硝、クリングルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月23日　14:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5210＞ 日山村硝　　　　　 1359700 　197758.34　 320.9% -0.0572%
＜4884＞ クリングル　　　　　8165700 　263384.34　 318.03% 0.1312%
＜6135＞ 牧野フ　　　　　　　1539900 　769842　 315.12% -0.094%
＜5204＞ 石塚硝　　　　　　　203900 　38823.2　 310.53% -0.0619%
＜7256＞ 河西工　　　　　　　8146600 　153292.28　 305.04% 0.0608%
＜1571＞ NF日経イン　　　　10677069 　395070.319　 267.87% 0.0029%
＜2090＞ NZAM米7H　　　110000 　47790.296　 236.83% -0.0026%
＜6356＞ 日ギア　　　　　　　3282000 　838120.56　 236.1% 0.2446%
＜3205＞ ダイドリミ　　　　　1116100 　116249.66　 231.51% 0.0405%
＜1369＞ One225　　　　33090 　289503.776　 227.99% -0.0097%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　307560 　72891.749　 226.13% 0.0103%
＜2248＞ iF500H有　　　56142 　16614.492　 219.71% -0.0019%
＜1580＞ 日経－1倍　　　　　1934580 　289121.772　 216.13% 0.0097%
＜2247＞ iF500H無　　　154716 　40892.63　 211.42% 0.0023%
＜2236＞ GXUS配貴　　　　64915 　74304.584　 206.33% -0.0077%
＜2084＞ 日本高配　　　　　　37980 　20396.469　 203.16% -0.0137%
＜4576＞ DWTI　　　　　　544200 　9965.78　 197.8% -0.0215%
＜6526＞ ソシオネクスト　　　22997800 　8268473.67　 197.1% 0.0665%
＜1346＞ MXS225　　　　82756 　1238137.32　 190.85% -0.0087%
＜8729＞ ソニーFG　　　　　325860800 　9200156.272　 185.81% -0.0704%
<1397> SMDAM225　　13850 　140601.416　 185.7% -0.0091%
<3850> NTTDIM　　　　86300 　48552.18　 175.58% -0.0385%
<4098> チタン工　　　　　　28900 　6581.22　 172.64% -0.0331%
<6232> ACSL　　　　　　8663600 　4351928.3　 160.67% 0.0697%
<2525> NZAM　　　　　　225 　5878　 6726037.2% 1.5924%
<3902> MDV　　　　　　　42200 　44084.52　 158.6% 0.0005%
<7476> アズワン　　　　　　829800 　419129.88　 157% -0.0151%
<1776> 三住道路　　　　　　72700 　33715.02　 155.9% 0%
<4446> Link－UG　　　373000 　74722.82　 154.83% 0.0533%
<3010> ポラリスHD　　　　379800 　22837.82　 148.58% 0.0112%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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