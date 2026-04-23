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出来高変化率ランキング（14時台）～日山村硝、クリングルなどがランクイン
*15:01JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日山村硝、クリングルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月23日 14:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜5210＞ 日山村硝 1359700 197758.34 320.9% -0.0572%
＜4884＞ クリングル 8165700 263384.34 318.03% 0.1312%
＜6135＞ 牧野フ 1539900 769842 315.12% -0.094%
＜5204＞ 石塚硝 203900 38823.2 310.53% -0.0619%
＜7256＞ 河西工 8146600 153292.28 305.04% 0.0608%
＜1571＞ NF日経イン 10677069 395070.319 267.87% 0.0029%
＜2090＞ NZAM米7H 110000 47790.296 236.83% -0.0026%
＜6356＞ 日ギア 3282000 838120.56 236.1% 0.2446%
＜3205＞ ダイドリミ 1116100 116249.66 231.51% 0.0405%
＜1369＞ One225 33090 289503.776 227.99% -0.0097%
＜1569＞ TPX－1倍 307560 72891.749 226.13% 0.0103%
＜2248＞ iF500H有 56142 16614.492 219.71% -0.0019%
＜1580＞ 日経－1倍 1934580 289121.772 216.13% 0.0097%
＜2247＞ iF500H無 154716 40892.63 211.42% 0.0023%
＜2236＞ GXUS配貴 64915 74304.584 206.33% -0.0077%
＜2084＞ 日本高配 37980 20396.469 203.16% -0.0137%
＜4576＞ DWTI 544200 9965.78 197.8% -0.0215%
＜6526＞ ソシオネクスト 22997800 8268473.67 197.1% 0.0665%
＜1346＞ MXS225 82756 1238137.32 190.85% -0.0087%
＜8729＞ ソニーFG 325860800 9200156.272 185.81% -0.0704%
<1397> SMDAM225 13850 140601.416 185.7% -0.0091%
<3850> NTTDIM 86300 48552.18 175.58% -0.0385%
<4098> チタン工 28900 6581.22 172.64% -0.0331%
<6232> ACSL 8663600 4351928.3 160.67% 0.0697%
<2525> NZAM 225 5878 6726037.2% 1.5924%
<3902> MDV 42200 44084.52 158.6% 0.0005%
<7476> アズワン 829800 419129.88 157% -0.0151%
<1776> 三住道路 72700 33715.02 155.9% 0%
<4446> Link－UG 373000 74722.82 154.83% 0.0533%
<3010> ポラリスHD 379800 22837.82 148.58% 0.0112%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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