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出来高変化率ランキング（13時台）～河西工、日ギアなどがランクイン
*14:24JST 出来高変化率ランキング（13時台）～河西工、日ギアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月23日 13:12 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜5210＞ 日山村硝 1312400 197758.34 318.79% -0.0541%
＜6135＞ 牧野フ 1419100 769842 309.29% -0.0949%
＜4884＞ クリングル 6404800 263384.34 299.36% 0.0576%
＜7256＞ 河西工 7245900 153292.28 295.66% 0.0347%
＜5204＞ 石塚硝 151100 38823.2 287.76% -0.087%
＜1571＞ NF日経イン 8435137 395070.319 243.43% 0.0087%
＜2090＞ NZAM米7H 110000 47790.296 236.83% -0.0026%
＜3205＞ ダイドリミ 1077200 116249.66 227.67% 0.0347%
＜2248＞ iF500H有 56142 16614.492 219.71% -0.0019%
＜1369＞ One225 30514 289503.776 218.83% -0.0119%
＜1569＞ TPX－1倍 284600 72891.749 217.21% 0.0141%
＜1580＞ 日経－1倍 1871640 289121.772 212.23% 0.0129%
＜2247＞ iF500H無 154295 40892.63 211.10% 0.0004%
＜2236＞ GXUS配貴 64067 74304.584 204.77% -0.007%
＜6356＞ 日ギア 2473000 838120.56 203.09% 0.1835%
＜2084＞ 日本高配 34780 20396.469 192.59% -0.0175%
＜1346＞ MXS225 82710 1238137.32 190.78% -0.0106%
＜6526＞ ソシオネクスト 21650000 8268473.67 189.98% 0.0705%
＜1397＞ SMDAM225 13846 140601.416 185.67% -0.0149%
＜4576＞ DWTI 481500 9965.78 183.06% -0.0215%
<8729> ソニーFG 303293700 9200156.272 176.94% -0.0779%
<4098> チタン工 28400 6581.22 170.48% -0.0302%
<3850> NTTDIM 77200 48552.18 161.75% -0.0381%
<3902> MDV 42100 44084.52 158.30% 0%
<1776> 三住道路 69500 33715.02 150.27% 0.0005%
<3010> ポラリスHD 373600 22837.82 146.52% 0.0112%
<7476> アズワン 762100 419129.88 146.38% -0.0127%
<2568> 上場NSQ 56193 101567.817 138.65% 0.005%
<4563> アンジェス 6217200 102913.38 136.95% -0.0363%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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