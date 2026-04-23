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出来高変化率ランキング（13時台）～河西工、日ギアなどがランクイン

2026年4月23日 14:24

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記事提供元：フィスコ

*14:24JST 出来高変化率ランキング（13時台）～河西工、日ギアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月23日　13:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜5210＞ 日山村硝　　　　　 　1312400 　197758.34　 318.79% -0.0541%
＜6135＞ 牧野フ　　　　　　 　1419100 　769842　 309.29% -0.0949%
＜4884＞ クリングル　　　　 　6404800 　263384.34　 299.36% 0.0576%
＜7256＞ 河西工　　　　　　 　7245900 　153292.28　 295.66% 0.0347%
＜5204＞ 石塚硝　　　　　　 　151100 　38823.2　 287.76% -0.087%
＜1571＞ NF日経イン　　　 　8435137 　395070.319　 243.43% 0.0087%
＜2090＞ NZAM米7H　　 　110000 　47790.296　 236.83% -0.0026%
＜3205＞ ダイドリミ　　　　 　1077200 　116249.66　 227.67% 0.0347%
＜2248＞ iF500H有　　 　56142 　16614.492　 219.71% -0.0019%
＜1369＞ One225　　　 　30514 　289503.776　 218.83% -0.0119%
＜1569＞ TPX－1倍　　　 　284600 　72891.749　 217.21% 0.0141%
＜1580＞ 日経－1倍　　　　 　1871640 　289121.772　 212.23% 0.0129%
＜2247＞ iF500H無　　 　154295 　40892.63　 211.10% 0.0004%
＜2236＞ GXUS配貴　　　 　64067 　74304.584　 204.77% -0.007%
＜6356＞ 日ギア　　　　　　 　2473000 　838120.56　 203.09% 0.1835%
＜2084＞ 日本高配　　　　　 　34780 　20396.469　 192.59% -0.0175%
＜1346＞ MXS225　　　 　82710 　1238137.32　 190.78% -0.0106%
＜6526＞ ソシオネクスト　　 　21650000 　8268473.67　 189.98% 0.0705%
＜1397＞ SMDAM225　 　13846 　140601.416　 185.67% -0.0149%
＜4576＞ DWTI　　　　　 　481500 　9965.78　 183.06% -0.0215%
<8729> ソニーFG　　　　 　303293700 　9200156.272　 176.94% -0.0779%
<4098> チタン工　　　　　 　28400 　6581.22　 170.48% -0.0302%
<3850> NTTDIM　　　 　77200 　48552.18　 161.75% -0.0381%
<3902> MDV　　　　　　 　42100 　44084.52　 158.30% 0%
<1776> 三住道路　　　　　 　69500 　33715.02　 150.27% 0.0005%
<3010> ポラリスHD　　　 　373600 　22837.82　 146.52% 0.0112%
<7476> アズワン　　　　　 　762100 　419129.88　 146.38% -0.0127%
<2568> 上場NSQ　　　　 　56193 　101567.817　 138.65% 0.005%
<4563> アンジェス　　　　 　6217200 　102913.38　 136.95% -0.0363%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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