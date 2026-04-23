*13:09JST AZ-COM丸和ホールディングス---セイノーHDと物流ネットワーク連携で業務提携基本合意書を締結

AZ-COM丸和ホールディングス＜9090＞は22日、同社および傘下のグループ企業が、セイノーホールディングス＜9076＞および傘下のグループ企業と、物流ネットワークの連携を目的とした業務提携に関する基本合意書を締結したと発表した。トラックドライバー不足や多重下請け構造など物流業界が抱える課題の解決と双方の事業基盤強化に向け、連携を進める。

従来より一部エリアで実施してきた小口貨物の集荷・配達から、本提携では、その取り組みをさらに拡大し、共同配送による運行効率や積載率の向上、環境負荷低減、顧客の事業継続を支える物流基盤構築を目指す。具体的には、3PL事業における戦略的協働や、ラストワンマイル領域での新たな事業モデル検討、求貨・求車プラットフォーム活用による輸送効率改善など、多岐にわたる連携を推進する。加えて、IT/DX分野での協業や、有用資材の共同購入検討、ドライバーを対象とした安全教育やBCPノウハウの共有なども実施する。

さらに、日本国内における災害リスクに対応するため、両社の物流ネットワークを活かし、BCPネットワークの構築・連携強化にも取り組み、国民生活や経済活動を支える物流機能の強化を図る。今後は、合弁設立や共同M&Aの検討も視野に入れ、持続可能な物流サービスの実現と業界全体の価値向上を推進する。《KT》