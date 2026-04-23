*13:06JST rakumo---rakumo ワークフローと楽楽精算の販売における連携開始

rakumo＜4060＞は20日、ラクス＜3923＞と販売連携契約を締結したと発表した。

rakumoが提供する社内申請・電子稟議システム「rakumo ワークフロー」をラクスが取次販売し、ラクスの経費精算システム「楽楽精算」をrakumoが取次または代理販売する体制を構築する。

rakumoはGoogle WorkspaceやMicrosoft 365を拡張するクラウドサービスを展開し、導入実績は2,600社、124万ライセンス以上に達している。一方、ラクスは「楽楽精算」を中心にバックオフィス業務の生産性向上サービスを提供し、中堅・中小企業市場で高いシェアを有する。

「rakumo ワークフロー」はGoogle Workspaceと連携し、柔軟な承認プロセスや高度な管理機能、API連携により大規模組織にも対応可能であり、日本特有の複雑な承認フローをノンプログラミングで実現する。

「楽楽精算」はAI-OCRやICカード連携、申請ルール機能などにより入力やチェック業務を自動化し、申請から承認、精算までを一元管理できる。

両サービスを組み合わせることで、社内稟議から経費精算までの業務を一体的にデジタル化し、企業のガバナンス強化と経理業務の効率化を支援する。《KT》