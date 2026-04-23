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日経平均は大幅に4日ぶり反落、ファーストリテが1銘柄で約177円分押し下げ

2026年4月23日 12:42

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記事提供元：フィスコ

*12:42JST 日経平均は大幅に4日ぶり反落、ファーストリテが1銘柄で約177円分押し下げ
23日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり28銘柄、値下がり196銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は反落。633.75円安の58952.11円（出来高概算14億2767万株）で前場の取引を終えている。

前日22日の米国株式市場は反発。ダウ平均は340.65ドル高の49490.03ドル、ナスダックは397.61ポイント高の24657.57で取引を終了した。イラン停戦延長を好感し、寄り付き後、上昇。その後、ホルムズ海峡封鎖継続で原油価格が上昇したため伸び悩んだが、今週中の和平再協議の可能性が報じられたほか、主要企業決算を好感した買いに、終日堅調に推移した。ナスダックは過去最高値を更新した。

米株式市場の動向を横目に、23日の日経平均は172.78円高の59758.64円と続伸して取引を開始した。前日の米株高やナスダックの最高値更新を受けて、寄り付きは買いが先行、前場中ごろに取引時間中として初めて6万円台をつける場面がみられた。ただ、その後は利益確定売りが優勢となり、指数は急速に伸び悩んだ。半導体関連株の一角に売りが広がったことも重荷となり、先物主導で下げ幅を拡大して59000円を割り込む展開となった。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、中外薬＜4519＞、ソシオネクスト＜6526＞、三菱重工業＜7011＞、ルネサス＜6723＞、住友不＜8830＞、日立＜6501＞、イビデン＜4062＞、JT＜2914＞、キッコマン＜2801＞、日立建機＜6305＞、住友ファーマ＜4506＞、コマツ＜6301＞、菱地所＜8802＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、ファナック＜6954＞、リクルートHD＜6098＞、TDK＜6762＞、フジクラ＜5803＞、京セラ＜6971＞、ディスコ<6146>、東エレク<8035>、ソニーG<6758>、ベイカレント<6532>、住友電<5802>、村田製<6981>、KDDI<9433>、アドバンテス<6857>、レーザーテック<6920>などの銘柄が下落。

業種別では、鉱業、情報・通信業、不動産業の3業種のみが上昇した一方で、非鉄金属、サービス業、空運業などが下落した。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約177円押し上げた。同2位は中外薬＜4519＞となり、ソシオネクスト＜6526＞、三菱重＜7011＞、ルネサス＜6723＞、JT＜2914＞、住友不＜8830＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約177円押し下げた。同2位はファナック＜6954＞となり、リクルートHD＜6098＞、TDK＜6762＞、フジクラ＜5803＞、東エレク<8035>、京セラ＜6971＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　58952.11(-633.75)

値上がり銘柄数 28(寄与度+235.10)
値下がり銘柄数 196(寄与度-868.85)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 5840　 220　177.00
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8866　 106　 10.66
＜6526＞　ソシオネクスト　　　　2048　 178　 5.97
＜7011＞　三菱重工業　　　　　　4673　 165　 5.53
＜6723＞　ルネサスエレクトロニ　3243　 150　 5.03
＜2914＞　JT　　　　　　　　　 5794　 122　 4.09
＜8830＞　住友不動産　　　　　　4675　 60　 4.02
＜6501＞　日立製作所　　　　　　5153　 119　 3.99
＜6305＞　日立建機　　　　　　　5467　 79　 2.65
＜4506＞　住友ファーマ　　　　2060.5　 70.5　 2.36
<6504>　富士電機　　　　　　 12025　 295　 1.98
＜4062＞　イビデン　　　　　　 11225　 25　 1.68
＜8802＞　三菱地所　　　　　　　4485　 50　 1.68
＜2801＞　キッコーマン　　　　1453.5　 9.5　 1.59
＜6301＞　小松製作所　　　　　　6909　 46　 1.54
<1605>　INPEX　　　　　　3910　 103　 1.38
<8031>　三井物産　　　　　　　5633　 19　 1.27
<4021>　日産化学　　　　　　　6619　 24　 0.80
<5631>　日本製鋼所　　　　　　9560　 70　 0.47
<5214>　日本電気硝子　　　　　7923　 44　 0.44


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 69500　 -2210 -177.80
＜6954＞　ファナック　　　　　　6255　 -256　-42.91
＜6098＞　リクルートHD　　　　 7587　 -366　-36.81
＜6762＞　TDK　　　　　　　2632.5　 -68　-34.19
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　5841　 -144　-28.96
<8035>　東エレク　　　　　　 45260　 -240　-24.14
＜6971＞　京セラ　　　　　　　2688.5　 -88　-23.60
<6146>　ディスコ　　　　　　 71650　 -3180　-21.32
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3224　 -119　-19.95
<6532>　ベイカレント　　　　　5449　 -551　-18.47
<5802>　住友電気工業　　　　 10170　 -530　-17.77
<6981>　村田製作所　　　　　　4702　 -209　-16.81
<9433>　KDDI　　　　　　2571.5　 -41.5　-16.69
<6988>　日東電工　　　　　　　3251　 -89　-14.92
<6920>　レーザーテック　　　 43820　 -980　-13.14
<4543>　テルモ　　　　　　　2069.5　 -43　-11.53
<6857>　アドバンテ　　　　　 27855　 -45　-10.86
<8766>　東京海上HD　　　　　 7022　 -196　 -9.86
<7832>　バンナムHD　　　　　 3819　 -88　 -8.85
<6976>　太陽誘電　　　　　　　6003　 -261　 -8.75《CS》

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