*12:42JST 日経平均は大幅に4日ぶり反落、ファーストリテが1銘柄で約177円分押し下げ

23日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり28銘柄、値下がり196銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は反落。633.75円安の58952.11円（出来高概算14億2767万株）で前場の取引を終えている。

前日22日の米国株式市場は反発。ダウ平均は340.65ドル高の49490.03ドル、ナスダックは397.61ポイント高の24657.57で取引を終了した。イラン停戦延長を好感し、寄り付き後、上昇。その後、ホルムズ海峡封鎖継続で原油価格が上昇したため伸び悩んだが、今週中の和平再協議の可能性が報じられたほか、主要企業決算を好感した買いに、終日堅調に推移した。ナスダックは過去最高値を更新した。

米株式市場の動向を横目に、23日の日経平均は172.78円高の59758.64円と続伸して取引を開始した。前日の米株高やナスダックの最高値更新を受けて、寄り付きは買いが先行、前場中ごろに取引時間中として初めて6万円台をつける場面がみられた。ただ、その後は利益確定売りが優勢となり、指数は急速に伸び悩んだ。半導体関連株の一角に売りが広がったことも重荷となり、先物主導で下げ幅を拡大して59000円を割り込む展開となった。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、中外薬＜4519＞、ソシオネクスト＜6526＞、三菱重工業＜7011＞、ルネサス＜6723＞、住友不＜8830＞、日立＜6501＞、イビデン＜4062＞、JT＜2914＞、キッコマン＜2801＞、日立建機＜6305＞、住友ファーマ＜4506＞、コマツ＜6301＞、菱地所＜8802＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、ファナック＜6954＞、リクルートHD＜6098＞、TDK＜6762＞、フジクラ＜5803＞、京セラ＜6971＞、ディスコ<6146>、東エレク<8035>、ソニーG<6758>、ベイカレント<6532>、住友電<5802>、村田製<6981>、KDDI<9433>、アドバンテス<6857>、レーザーテック<6920>などの銘柄が下落。

業種別では、鉱業、情報・通信業、不動産業の3業種のみが上昇した一方で、非鉄金属、サービス業、空運業などが下落した。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約177円押し上げた。同2位は中外薬＜4519＞となり、ソシオネクスト＜6526＞、三菱重＜7011＞、ルネサス＜6723＞、JT＜2914＞、住友不＜8830＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約177円押し下げた。同2位はファナック＜6954＞となり、リクルートHD＜6098＞、TDK＜6762＞、フジクラ＜5803＞、東エレク<8035>、京セラ＜6971＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 58952.11(-633.75)

値上がり銘柄数 28(寄与度+235.10)

値下がり銘柄数 196(寄与度-868.85)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 5840 220 177.00

＜4519＞ 中外製薬 8866 106 10.66

＜6526＞ ソシオネクスト 2048 178 5.97

＜7011＞ 三菱重工業 4673 165 5.53

＜6723＞ ルネサスエレクトロニ 3243 150 5.03

＜2914＞ JT 5794 122 4.09

＜8830＞ 住友不動産 4675 60 4.02

＜6501＞ 日立製作所 5153 119 3.99

＜6305＞ 日立建機 5467 79 2.65

＜4506＞ 住友ファーマ 2060.5 70.5 2.36

<6504> 富士電機 12025 295 1.98

＜4062＞ イビデン 11225 25 1.68

＜8802＞ 三菱地所 4485 50 1.68

＜2801＞ キッコーマン 1453.5 9.5 1.59

＜6301＞ 小松製作所 6909 46 1.54

<1605> INPEX 3910 103 1.38

<8031> 三井物産 5633 19 1.27

<4021> 日産化学 6619 24 0.80

<5631> 日本製鋼所 9560 70 0.47

<5214> 日本電気硝子 7923 44 0.44



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 69500 -2210 -177.80

＜6954＞ ファナック 6255 -256 -42.91

＜6098＞ リクルートHD 7587 -366 -36.81

＜6762＞ TDK 2632.5 -68 -34.19

＜5803＞ フジクラ 5841 -144 -28.96

<8035> 東エレク 45260 -240 -24.14

＜6971＞ 京セラ 2688.5 -88 -23.60

<6146> ディスコ 71650 -3180 -21.32

<6758> ソニーG 3224 -119 -19.95

<6532> ベイカレント 5449 -551 -18.47

<5802> 住友電気工業 10170 -530 -17.77

<6981> 村田製作所 4702 -209 -16.81

<9433> KDDI 2571.5 -41.5 -16.69

<6988> 日東電工 3251 -89 -14.92

<6920> レーザーテック 43820 -980 -13.14

<4543> テルモ 2069.5 -43 -11.53

<6857> アドバンテ 27855 -45 -10.86

<8766> 東京海上HD 7022 -196 -9.86

<7832> バンナムHD 3819 -88 -8.85

<6976> 太陽誘電 6003 -261 -8.75《CS》