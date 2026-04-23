*11:16JST ベイシス---MODEへSAFE出資を実施し現場DX連携強化

ベイシス＜4068＞は22日、現場データ活用を支援するシリコンバレー発スタートアップMODEに対し、SAFEによる出資を実施したと発表した。

今回の資金調達ラウンドはソフトバンク＜9434＞がリードインベスターを務め、複数の大手企業が参画しており、同社は現場DX領域における戦略的パートナーとして参加した。

同社は日本全国をカバーするパートナーネットワークを活用し、スマートメーターをはじめとする各種IoT機器や通信インフラの設置・保守を多数手がけてきた。また、自社開発の現場作業DXクラウド「BLAS」により、現場作業の進捗管理や情報共有を効率化し、高品質な対応を実現している。一方、MODEは現場のリアルタイムデータや既存システムの情報を統合し、AIを活用して業務効率化や安全性向上を実現する「BizStack」を提供し、建設・製造・物流・インフラなど多様な業界で現場DXを推進している。

両社は2025年より業務提携を開始しており、「BLAS」と「BizStack」のプロダクト連携を通じて、センサーやゲートウェイ、カメラなどの現地設置・設定・保守を同社が担い、AIによる点検や業務支援まで一貫して提供する体制を構築している。今回の出資により、技術力・フィールド力・データ活用を融合したサービス実装を加速し、現場DXの社会実装およびインフラ業界の課題解決に向けた連携を強化する。《KT》