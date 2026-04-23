関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～日山村硝、牧野フなどがランクイン
*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～日山村硝、牧野フなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月23日 10:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜5210＞ 日山村硝 962100 197758.34 297.74% 0.0325%
＜6135＞ 牧野フ 1140000 769842 291.71% -0.0793%
＜2090＞ NZAM米7H 110000 47790.296 236.83% -0.0026%
＜1571＞ NF日経イン 7757311 395070.319 234.16% -0.0087%
＜7256＞ 河西工 3832800 153292.28 233.81% 0.0318%
＜2248＞ iF500H有 54397 16614.492 216.04% -0.0031%
＜1369＞ One225 27995 289503.776 208.8% 0.0048%
＜2236＞ GXUS配貴 58291 74304.584 193.42% -0.0077%
＜1580＞ 日経－1倍 1544780 289121.772 189.01% -0.0056%
＜2084＞ 日本高配 31822 20396.469 181.76% -0.0049%
＜5204＞ 石塚硝 53800 38823.2 179.05% 0.0088%
＜3205＞ ダイドリミ 700500 116249.66 178.37% 0.0681%
＜2247＞ iF500H無 109485 40892.63 169.47% 0.0037%
＜1346＞ MXS225 67972 1238137.32 166.76% 0.0059%
＜2525＞ NZAM225 5835 67260.372 158.33% 0.0053%
＜3902＞ MDV 40300 44084.52 152.84% 0%
＜1776＞ 三住道路 63600 33715.02 139.19% 0.0015%
＜2568＞ 上場NSQ 54711 101567.817 135.33% 0.01%
＜1397＞ SMDAM225 8851 140601.416 130.18% 0.0049%
＜6526＞ ソシオネクスト 12015800 8268473.67 116.96% 0.1304%
<1569> TPX－1倍 123460 72891.749 114.33% 0.0006%
<8729> ソニーFG 181357300 9200156.272 114.01% -0.0745%
<235A> GX高配30 80993 34384.556 99.5% -0.0014%
<4576> DWTI 241000 9965.78 98.26% 0%
<2254> GX中国EV 57369 36935.956 91.78% 0.0014%
<6495> 宮入バル 1111800 91216.38 83.4% 0.0481%
<3010> ポラリスHD 220100 22837.82 82.26% 0.0169%
<6232> ACSL 4352600 4351928.3 78.41% 0.0499%
<1783> fantasis 1469400 42535.44 75.44% -0.0454%
<213A> 上日経半 522400 106264.755 75.25% 0.0125%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク