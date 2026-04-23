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出来高変化率ランキング（10時台）～日山村硝、牧野フなどがランクイン

2026年4月23日 10:36

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記事提供元：フィスコ

*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～日山村硝、牧野フなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月23日　10:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5210＞ 日山村硝　　　　　 962100 　197758.34　 297.74% 0.0325%
＜6135＞ 牧野フ　　　　　　　1140000 　769842　 291.71% -0.0793%
＜2090＞ NZAM米7H　　　110000 　47790.296　 236.83% -0.0026%
＜1571＞ NF日経イン　　　　7757311 　395070.319　 234.16% -0.0087%
＜7256＞ 河西工　　　　　　　3832800 　153292.28　 233.81% 0.0318%
＜2248＞ iF500H有　　　54397 　16614.492　 216.04% -0.0031%
＜1369＞ One225　　　　27995 　289503.776　 208.8% 0.0048%
＜2236＞ GXUS配貴　　　　58291 　74304.584　 193.42% -0.0077%
＜1580＞ 日経－1倍　　　　　1544780 　289121.772　 189.01% -0.0056%
＜2084＞ 日本高配　　　　　　31822 　20396.469　 181.76% -0.0049%
＜5204＞ 石塚硝　　　　　　　53800 　38823.2　 179.05% 0.0088%
＜3205＞ ダイドリミ　　　　　700500 　116249.66　 178.37% 0.0681%
＜2247＞ iF500H無　　　109485 　40892.63　 169.47% 0.0037%
＜1346＞ MXS225　　　　67972 　1238137.32　 166.76% 0.0059%
＜2525＞ NZAM225　　　5835 　67260.372　 158.33% 0.0053%
＜3902＞ MDV　　　　　　　40300 　44084.52　 152.84% 0%
＜1776＞ 三住道路　　　　　　63600 　33715.02　 139.19% 0.0015%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　54711 　101567.817　 135.33% 0.01%
＜1397＞ SMDAM225　　8851 　140601.416　 130.18% 0.0049%
＜6526＞ ソシオネクスト　　　12015800 　8268473.67　 116.96% 0.1304%
<1569> TPX－1倍　　　　123460 　72891.749　 114.33% 0.0006%
<8729> ソニーFG　　　　　181357300 　9200156.272　 114.01% -0.0745%
<235A> GX高配30　　　　80993 　34384.556　 99.5% -0.0014%
<4576> DWTI　　　　　　241000 　9965.78　 98.26% 0%
<2254> GX中国EV　　　　57369 　36935.956　 91.78% 0.0014%
<6495> 宮入バル　　　　　　1111800 　91216.38　 83.4% 0.0481%
<3010> ポラリスHD　　　　220100 　22837.82　 82.26% 0.0169%
<6232> ACSL　　　　　　4352600 　4351928.3　 78.41% 0.0499%
<1783> fantasis　　1469400 　42535.44　 75.44% -0.0454%
<213A> 上日経半　　　　　　522400 　106264.755　 75.25% 0.0125%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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