*10:25JST システムサポートHD---システムサポート、Google Cloudパートナー賞受賞

システムサポートホールディングス＜4396＞の連結子会社であるシステムサポートは22日、2026年度の「Google Cloud Partner of the Year」を受賞したと発表した。

本賞は、Google Cloudのパートナー企業の中で顧客のビジネス変革に貢献し、優れた実績を上げた企業に授与されるもので、Google Cloudエコシステムにおける同社の功績と、共通の顧客が取り組むDXの実現やレガシーシステムが抱える高コスト・複雑性の課題解決、および将来のイノベーション基盤構築の支援が評価された。特に、顧客企業のデータ基盤モダナイゼーションを主導し、高いパフォーマンスを実現した点、同基盤を活用したAIに関する取り組みやデータ利活用の推進を通じて、データドリブン経営の加速に寄与した取り組みの実績が高く評価された。

同社はGoogle Cloudのプレミアパートナーとして、販売から導入、移行、運用まで一貫した支援を提供している。技術面ではGoogle Cloud認定資格の保有数が661件を超え、高い専門性を有するエンジニアを積極的に育成する体制を構築している点も強みである。《KT》