*10:03JST L is B---現場チャットdirectとGenVital LTEが連携開始

L is B＜145A＞は22日、現場向けビジネスチャット「direct」と、GRIFFYが提供する体調管理ソリューション「GenVital LTE」との機能連携を開始したと発表した。

本連携により、「GenVital LTE」による熱中症リスクをはじめとした各種アラートを「direct」のトーク上へプッシュ通知することが可能となる。

「GenVital LTE」は、リストバンドから取得する作業員の心拍数や位置情報に加え、現場内の暑さ指数をリアルタイムで解析し、体調状態を遠隔でモニタリングするソリューションである。大林組＜1802＞の特許技術である体調管理判定アルゴリズムを用い、作業員の体調を4段階の総合アラートとして作業管理者および本人へ通知する仕組みを備えている。熱中症リスク、転倒検知、SOS通知、うずくまり検知などの情報を迅速に把握できる点が特徴である。

これらのアラートを日常的に利用する「direct」上で即時確認できることで、管理者の確認漏れや対応遅れを防止し、現場の安全管理の効率化と迅速な対応を実現する。「direct」は導入企業数が10000社を超え、写真や図面ファイルの共有、緊急連絡、タスク管理、掲示板機能などを通じて現場業務を支援しており、外部ソリューションとの連携により情報を集約する基盤としても機能している。《KT》