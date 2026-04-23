*09:58JST トヨクモ---プロジェクト・モード、「NotePM」に変更履歴メモのAI自動生成機能追加

トヨクモ＜4058＞の子会社であるプロジェクト・モードは22日、同社が提供するナレッジ管理SaaS「NotePM(ノートピーエム)」において、AIを活用した「変更履歴メモの自動生成」機能をリリースしたと発表した。

本機能は、ページ更新時に変更履歴メモをAIが自動生成するものである。従来、「NotePM」では更新箇所の記録をユーザーが入力する必要があったが、新機能では変更履歴メモを空欄のまま更新しても、AIが変更前後の差分を解析し、内容を要約して自動的にメモとして登録する。これにより、更新内容の記録漏れを防ぎ、後から履歴を確認した際にも修正内容を即座に把握できるようになる。AIが丁寧な更新記録を代行することで、ユーザーの入力負担を軽減しつつ、履歴管理の品質向上を実現する。

「NotePM」は、マニュアルや手順書、社内FAQ、議事録などの情報を一元管理できるツールで、強力な検索機能による必要な情報への迅速なアクセスを特徴としており、ストック型の情報管理に最適なサービスとして提供されている。《KT》