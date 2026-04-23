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「株式」ADR日本株ランキング～やや売り優勢、シカゴは大阪日中比90円高の59890円
*08:43JST 「株式」ADR日本株ランキング～やや売り優勢、シカゴは大阪日中比90円高の59890円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.45円換算）で、みずほFG＜8316＞、オリックス＜8411＞、日本郵政＜6178＞などが下落し、やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比90円高の59890円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は340.65ドル高の49490.03ドル、ナスダックは397.61ポイント高の24657.57で取引を終了した。イラン停戦延長を好感し、寄り付き後、上昇。その後、ホルムズ海峡封鎖継続で原油価格が上昇したため伸び悩んだが、今週中の和平再協議の可能性が報じられたほか、主要企業決算を好感した買いに、終日堅調に推移した。ナスダックは過去最高値を更新し終了。
22日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円12銭へ下落後、159円58銭まで上昇し、159円50銭で引けた。米イラン停戦延長が発表されたが、ホルムズ海峡の封鎖が続き、原油高に連れ、米金利先高観にドル買い・円売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1743ドルから1.1703ドルまで下落し、1.1705ドルで引けた。ドイツが成長見通しを引下げ、ユーロ売りが優勢となった。
NY原油先物6月限は大幅続伸（NYMEX原油6月限終値：92.96 ↑3.29）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋3.29ドル（＋3.67％）の92.96ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（22日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.53 2476 194.5 8.5
3
2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1547 103 7.1
3
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4914 209 4.4
4
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.38 5861 241 4.2
9
6146 (DSCSY) ディスコ 48.50 77333 2503 3.3
4
「ADR下落率上位5銘柄」（22日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
4689 (YAHOY) LINEヤフー 5.31 423 -5.4 -1.2
6
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.42 1661 -138.5 -7.7
0
8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4465 -150 -3.2
5
7270 (FUJHY) シマノ 10.40 16583 -272 -1.6
1
■そのたADR（22日）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.53 0.00 2476 194.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.51 0.02 5190 3
3
8035 (TOELY) 住友商事 36.64 -0.58 5842 2
1
6758 (SONY.N) TDK 17.02 1.18 2714 13.
5
9432 (NTTYY) KDDI 16.35 0.00 2607 -
6
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.12 0.04 995 1
7
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.01 -0.06 5104 7
0
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.38 2.18 5861 24
1
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -0.79 4914 20
9
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.11 0.21 6732 9
0
8001 (ITOCY) 丸紅 370.20 2.09 5903 -
5
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.26 0.03 6585 -2
8
8031 (MITSY) 東京エレク 145.73 2.88 46473 97
3
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7973 2
0
4568 (DSNKY) 第一三共 17.85 -0.26 2846 2.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.70 0.10 2456
8
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.08 -0.03 963 -974.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 32.20 -0.10 1711 -
8
7267 (HMC.N) スズキ 45.75 -0.33 1824 -
1
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.80 -0.17 5676
4
6902 (DNZOY) ファナック 20.50 0.56 6537 2
6
4519 (CHGCY) 中外製薬 27.45 0.65 8754 -
6
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.12 -0.09 2570 -17.
5
8411 (MFG.N) オリックス 30.52 -0.06 4866 -3
1
6367 (DKILY) ダイキン工業 13.25 -0.13 21127 -10
8
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.60 -0.46 5294 -2
4
7741 (HOCPY) キヤノン 27.97 0.05 4460
9
6503 (MIELY) 三菱電機 74.55 0.45 5943
8
6981 (MRAAY) 日東電工 20.98 0.31 3345
5
7751 (CAJPY) 任天堂 13.21 0.13 8425 1
2
6273 (SMCAY) SMC 22.22 0.02 70860 12
0
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.57 0.04 364 -2.
9
6146 (DSCSY) ディスコ 48.50 2.60 77333 250
3
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.44 0.01 1984 1.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 29.74 -0.16 4742 -
4
6702 (FJTSY) 富士通 24.23 0.22 3863 -1
5
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.00 16.40 20410 -5
5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.53 -0.09 3358 -2
3
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.42 -0.12 1661 -138.
5
8002 (MARUY) 三井物産 704.90 -8.70 5620
6
6723 (RNECY) ルネサス 9.68 0.23 3087 -
6
6954 (FANUY) 京セラ 17.50 0.48 2790 13.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 17.93 0.08 1429 -
8
8801 (MTSFY) 三菱地所 27.78 -0.37 4430 -
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 42.95 -0.11 6848 -1
5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.57 -0.02 3052 -
9
6594 (NJDCY) 日本電産 3.77 0.11 2405 -2
4
6857 (ATEYY) シスメックス 8.76 -0.03 1397 -1
3
4543 (TRUMY) テルモ 13.15 -0.12 2097 -15.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.53 0.02 1520 14.
5
（時価総額上位50位、1ドル159.45円換
算）《AN》
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