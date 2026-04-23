*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2アクセルスペース、テラドローン、津田駒など

銘柄名<コード>22日終値⇒前日比

*AREHD＜5857＞ 3795 -200

前日に急伸の反動で利食い売り。

*KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 6638 -251

4月の株価急騰の反動安が続く流れ。

*ラサ工業＜4022＞ 1705 -114

特に材料もなく需給要因か。

*サンリオ＜8136＞ 994.2 -57.3

前日は自社ゲームブランド立ち上げで上昇。

*楽天銀行＜5838＞ 6131 -300

日銀の追加利上げ期待後退で。

*芝浦メカトロニクス＜6590＞ 4590 -205

半導体製造装置の一角には処分売り優勢。

*スカパーJSAT＜9412＞ 3170 -235

ジェフリーズ証券では投資判断を格下げ。

*阪急阪神＜9042＞ 4529\7 -193

直近ではブラックロックの保有比率が低下。

*岩谷産業＜8088＞ 1916 -87

ヘリウムガスの供給不足など懸念か。

*テスホールディングス＜5074＞ 691 -23

デジタルグリッド子会社からの系統用蓄電所受注で前日大幅高。

*大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2643 -109

ボラティリティ高い状況続く中で戻り売り優勢。

*日本山村硝子＜5210＞ 3230 +502

半導体向けガラスセラミック基板の開発加速へ。

*津田駒＜6217＞ 1933 +558

明らかにババ抜きゲーム。

*リバーエレテック＜6666＞ 1160 +111

光関連の出遅れとして物色か。

*フクビ化学工業＜7871＞ 1212 +159

プラスチック再生関連として関心が続く。

*環境管理＜4657＞ 521 +42

プラスチック資源循環戦略に関する調査・検討に参画。

*トランスGG＜2342＞ 327 +44

エクソンヒト化マウスへの期待感再燃か。

*アサヒエイト＜5341＞ 430 +52

「希ガス」事業への期待感が続く。

*ウィルソンLW＜9610＞ 184 -12

材料なしに前日急伸の反動。

*TBグループ＜6775＞ 147 -18

特に材料もなく前日急伸の反動。

*シリウスビジョン<6276> 287 -23

前日に急伸の反動安。

*ヒーハイスト<6433> 1652 -186

買われ過ぎの反動が続く形。

*アクセルスペース<402A> 743 +39

JAXAと「AxelLiner Laboratory」の提供で合意。

*テラドローン<278A> 7220 +1000

防衛事業の進捗に関する説明会を4月28日に開催。

*VALUENEX<4422> 1134 -164

20日高値でひとまず達成感。

*アスタリスク<6522> 1351 +15

引き続き西鉄ストア全拠点への顔認証プラットフォーム導入が手掛かり。

*Globee<5575> 842 -101

前日ストップ高の反動安。

*エアクロ<9557> 250 +18

買取サービス「エアクロ買取」の提供開始。

*イーエムネットJ<7036> 891 -77

200日線に上値を阻まれる形に。

*Jフロンティア<2934> 1684 +123

自治体向け防災医療ソリューション事業を独立し正式に開始。

*QDレーザ<6613> 1526 -83

前日に高値更新したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。

*エイチエムコム<265A> 689 +1

SaaS型対話型AIエージェントサービス「Terry2 mini」の提供開始。《NH》