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前日に動いた銘柄 part2アクセルスペース、テラドローン、津田駒など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2アクセルスペース、テラドローン、津田駒など
銘柄名<コード>22日終値⇒前日比
*AREHD＜5857＞ 3795 -200
前日に急伸の反動で利食い売り。
*KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 6638 -251
4月の株価急騰の反動安が続く流れ。
*ラサ工業＜4022＞ 1705 -114
特に材料もなく需給要因か。
*サンリオ＜8136＞ 994.2 -57.3
前日は自社ゲームブランド立ち上げで上昇。
*楽天銀行＜5838＞ 6131 -300
日銀の追加利上げ期待後退で。
*芝浦メカトロニクス＜6590＞ 4590 -205
半導体製造装置の一角には処分売り優勢。
*スカパーJSAT＜9412＞ 3170 -235
ジェフリーズ証券では投資判断を格下げ。
*阪急阪神＜9042＞ 4529\7 -193
直近ではブラックロックの保有比率が低下。
*岩谷産業＜8088＞ 1916 -87
ヘリウムガスの供給不足など懸念か。
*テスホールディングス＜5074＞ 691 -23
デジタルグリッド子会社からの系統用蓄電所受注で前日大幅高。
*大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2643 -109
ボラティリティ高い状況続く中で戻り売り優勢。
*日本山村硝子＜5210＞ 3230 +502
半導体向けガラスセラミック基板の開発加速へ。
*津田駒＜6217＞ 1933 +558
明らかにババ抜きゲーム。
*リバーエレテック＜6666＞ 1160 +111
光関連の出遅れとして物色か。
*フクビ化学工業＜7871＞ 1212 +159
プラスチック再生関連として関心が続く。
*環境管理＜4657＞ 521 +42
プラスチック資源循環戦略に関する調査・検討に参画。
*トランスGG＜2342＞ 327 +44
エクソンヒト化マウスへの期待感再燃か。
*アサヒエイト＜5341＞ 430 +52
「希ガス」事業への期待感が続く。
*ウィルソンLW＜9610＞ 184 -12
材料なしに前日急伸の反動。
*TBグループ＜6775＞ 147 -18
特に材料もなく前日急伸の反動。
*シリウスビジョン<6276> 287 -23
前日に急伸の反動安。
*ヒーハイスト<6433> 1652 -186
買われ過ぎの反動が続く形。
*アクセルスペース<402A> 743 +39
JAXAと「AxelLiner Laboratory」の提供で合意。
*テラドローン<278A> 7220 +1000
防衛事業の進捗に関する説明会を4月28日に開催。
*VALUENEX<4422> 1134 -164
20日高値でひとまず達成感。
*アスタリスク<6522> 1351 +15
引き続き西鉄ストア全拠点への顔認証プラットフォーム導入が手掛かり。
*Globee<5575> 842 -101
前日ストップ高の反動安。
*エアクロ<9557> 250 +18
買取サービス「エアクロ買取」の提供開始。
*イーエムネットJ<7036> 891 -77
200日線に上値を阻まれる形に。
*Jフロンティア<2934> 1684 +123
自治体向け防災医療ソリューション事業を独立し正式に開始。
*QDレーザ<6613> 1526 -83
前日に高値更新したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。
*エイチエムコム<265A> 689 +1
SaaS型対話型AIエージェントサービス「Terry2 mini」の提供開始。《NH》
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