*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1オービック、ソフトバンクグループ、レゾナックなど

銘柄名<コード>22日終値⇒前日比

*大本組＜1793＞ 1845 +208

26年3月期業績と配当見込みを上方修正。

*河西工＜7256＞ 345 +80

イクヨ＜7273＞が株式15％程度まで取得を目指す。

*ERIHD＜6083＞ 4240 +90

1株を3株に分割。

*abc＜8783＞ 225 +7

「フィジカルAIロボット事業部」を新設。

*DMP＜3652＞ 2660 +245

エッジAIカメラ向けANPRソリューションの展開を開始。

*ACSL＜6232＞ 2122 +400

小泉防衛相のインタビューでドローン関連銘柄に関心。

*オービック＜4684＞ 4582 +440

想定通りの好決算に加えて自社株買い実施を発表。

*ソフトバンクグループ＜9984＞ 5620 +439

値幅取り狙いの短期資金も追随か。

*武蔵精密工業＜7220＞ 4445 +640

AI関連として連日の暴騰。

*レゾナック＜4004＞ 14455 +1125

分離上場のクラサスに対する関心高まり。

*石原産業＜4028＞ 2935 +165

東海東京証券では目標株価を引き上げ。

*オービックビジネスコンサルタント＜4733＞ 6750 +269

2ケタ増益や増配見通しを見直しの動きに。

*SHIFT＜3697＞ 724.3 +47.6

岩井コスモ証券では投資判断を格上げ。

*KLab＜3656＞ 334 +25

「ドラクエスマグロ」がセールスランキングトップに。

*SWCC＜5805＞ 15740 +1160

前日は大手電線株の強い動きが目立ち。

*キオクシアHD＜285A＞ 34800 +2060

地合い堅調な中では買われやすく。

*TDK＜6762＞ 2700.5 +124.5

昨年11月高値意識の動き。

*イビデン＜4062＞ 11200 +640

前日には上値の節目を突破で。

*オルガノ＜6368＞ 15825 +415

東ソーが政策保有株売却で上方修正。

*ベイカレント<6532> 6000 +255

SAAS銘柄の一角で強い動き目立っており。

*Sansan<4443> 1404 +66

SBI証券では目標株価を引き上げ。

*SUMCO<3436> 2241 +15

メモリー関連株の強い動きが継続。

*ツルハHD<3391> 2060.5 +36.5

底打ち感からの押し目買い優勢も。

*荏原製作所<6361> 5471 +334

半導体・AI関連としての関心続く。

*日東紡績<3110> 27460 +1000

AI関連銘柄の強い動きが継続の中で。

*野村総合研究所<4307> 5155 +167

1月にあけた窓埋め意識の流れにも。

*Appier Group<4180> 960 +38

情報サービス関連が本日は堅調で。

*村田製作所<6981> 4911 +101

主力株ではトレンドフォローの動きが鮮明化で。

*アドバンテスト<6857> 27900 +700

アプライドマテリアルズのEPICプラットフォームへ参画。

*ノジマ<7419> 1197 -83

日立の家電事業買収方針報道で前日は急伸。

*サッポロHD<2501> 1754.5 -96

米クラフト事業の撤退で減損計上へ。

*さくらインターネット<3778> 3725 -235

過熱警戒感から利食い売りが向かう。《NH》