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前日に動いた銘柄 part1オービック、ソフトバンクグループ、レゾナックなど

2026年4月23日 07:15

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記事提供元：フィスコ

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1オービック、ソフトバンクグループ、レゾナックなど
銘柄名<コード>22日終値⇒前日比
*大本組＜1793＞ 1845 +208
26年3月期業績と配当見込みを上方修正。

*河西工＜7256＞ 345 +80
イクヨ＜7273＞が株式15％程度まで取得を目指す。

*ERIHD＜6083＞ 4240 +90
1株を3株に分割。

*abc＜8783＞ 225 +7
「フィジカルAIロボット事業部」を新設。

*DMP＜3652＞ 2660 +245
エッジAIカメラ向けANPRソリューションの展開を開始。

*ACSL＜6232＞ 2122 +400
小泉防衛相のインタビューでドローン関連銘柄に関心。

*オービック＜4684＞ 4582 +440
想定通りの好決算に加えて自社株買い実施を発表。

*ソフトバンクグループ＜9984＞ 5620 +439
値幅取り狙いの短期資金も追随か。

*武蔵精密工業＜7220＞ 4445 +640
AI関連として連日の暴騰。

*レゾナック＜4004＞ 14455 +1125
分離上場のクラサスに対する関心高まり。

*石原産業＜4028＞ 2935 +165
東海東京証券では目標株価を引き上げ。

*オービックビジネスコンサルタント＜4733＞ 6750 +269
2ケタ増益や増配見通しを見直しの動きに。

*SHIFT＜3697＞ 724.3 +47.6
岩井コスモ証券では投資判断を格上げ。

*KLab＜3656＞ 334 +25
「ドラクエスマグロ」がセールスランキングトップに。

*SWCC＜5805＞ 15740 +1160
前日は大手電線株の強い動きが目立ち。

*キオクシアHD＜285A＞ 34800 +2060
地合い堅調な中では買われやすく。

*TDK＜6762＞ 2700.5 +124.5
昨年11月高値意識の動き。

*イビデン＜4062＞ 11200 +640
前日には上値の節目を突破で。

*オルガノ＜6368＞ 15825 +415
東ソーが政策保有株売却で上方修正。

*ベイカレント<6532> 6000 +255
SAAS銘柄の一角で強い動き目立っており。

*Sansan<4443> 1404 +66
SBI証券では目標株価を引き上げ。

*SUMCO<3436> 2241 +15
メモリー関連株の強い動きが継続。

*ツルハHD<3391> 2060.5 +36.5
底打ち感からの押し目買い優勢も。

*荏原製作所<6361> 5471 +334
半導体・AI関連としての関心続く。

*日東紡績<3110> 27460 +1000
AI関連銘柄の強い動きが継続の中で。

*野村総合研究所<4307> 5155 +167
1月にあけた窓埋め意識の流れにも。

*Appier　Group<4180> 960 +38
情報サービス関連が本日は堅調で。

*村田製作所<6981> 4911 +101
主力株ではトレンドフォローの動きが鮮明化で。

*アドバンテスト<6857> 27900 +700
アプライドマテリアルズのEPICプラットフォームへ参画。

*ノジマ<7419> 1197 -83
日立の家電事業買収方針報道で前日は急伸。

*サッポロHD<2501> 1754.5 -96
米クラフト事業の撤退で減損計上へ。

*さくらインターネット<3778> 3725 -235
過熱警戒感から利食い売りが向かう。《NH》

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