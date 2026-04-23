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前日に動いた銘柄 part1オービック、ソフトバンクグループ、レゾナックなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1オービック、ソフトバンクグループ、レゾナックなど
銘柄名<コード>22日終値⇒前日比
*大本組＜1793＞ 1845 +208
26年3月期業績と配当見込みを上方修正。
*河西工＜7256＞ 345 +80
イクヨ＜7273＞が株式15％程度まで取得を目指す。
*ERIHD＜6083＞ 4240 +90
1株を3株に分割。
*abc＜8783＞ 225 +7
「フィジカルAIロボット事業部」を新設。
*DMP＜3652＞ 2660 +245
エッジAIカメラ向けANPRソリューションの展開を開始。
*ACSL＜6232＞ 2122 +400
小泉防衛相のインタビューでドローン関連銘柄に関心。
*オービック＜4684＞ 4582 +440
想定通りの好決算に加えて自社株買い実施を発表。
*ソフトバンクグループ＜9984＞ 5620 +439
値幅取り狙いの短期資金も追随か。
*武蔵精密工業＜7220＞ 4445 +640
AI関連として連日の暴騰。
*レゾナック＜4004＞ 14455 +1125
分離上場のクラサスに対する関心高まり。
*石原産業＜4028＞ 2935 +165
東海東京証券では目標株価を引き上げ。
*オービックビジネスコンサルタント＜4733＞ 6750 +269
2ケタ増益や増配見通しを見直しの動きに。
*SHIFT＜3697＞ 724.3 +47.6
岩井コスモ証券では投資判断を格上げ。
*KLab＜3656＞ 334 +25
「ドラクエスマグロ」がセールスランキングトップに。
*SWCC＜5805＞ 15740 +1160
前日は大手電線株の強い動きが目立ち。
*キオクシアHD＜285A＞ 34800 +2060
地合い堅調な中では買われやすく。
*TDK＜6762＞ 2700.5 +124.5
昨年11月高値意識の動き。
*イビデン＜4062＞ 11200 +640
前日には上値の節目を突破で。
*オルガノ＜6368＞ 15825 +415
東ソーが政策保有株売却で上方修正。
*ベイカレント<6532> 6000 +255
SAAS銘柄の一角で強い動き目立っており。
*Sansan<4443> 1404 +66
SBI証券では目標株価を引き上げ。
*SUMCO<3436> 2241 +15
メモリー関連株の強い動きが継続。
*ツルハHD<3391> 2060.5 +36.5
底打ち感からの押し目買い優勢も。
*荏原製作所<6361> 5471 +334
半導体・AI関連としての関心続く。
*日東紡績<3110> 27460 +1000
AI関連銘柄の強い動きが継続の中で。
*野村総合研究所<4307> 5155 +167
1月にあけた窓埋め意識の流れにも。
*Appier Group<4180> 960 +38
情報サービス関連が本日は堅調で。
*村田製作所<6981> 4911 +101
主力株ではトレンドフォローの動きが鮮明化で。
*アドバンテスト<6857> 27900 +700
アプライドマテリアルズのEPICプラットフォームへ参画。
*ノジマ<7419> 1197 -83
日立の家電事業買収方針報道で前日は急伸。
*サッポロHD<2501> 1754.5 -96
米クラフト事業の撤退で減損計上へ。
*さくらインターネット<3778> 3725 -235
過熱警戒感から利食い売りが向かう。《NH》
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