富士通、宇宙状況把握サービスを高度化へ、BULLと協業でSSA開発

■長年の軌道解析技術を活用し民間向けサービスを検討

富士通<6702>(東証プライム)は4月22日、BULL(本社:栃木県宇都宮市)と宇宙状況把握(SSA)サービス開発に向けた基本合意を締結したと発表した。2026年4月21日付で覚書(MOU)を締結し、日本独自の高精度なSSAサービスの実現を目指す。地球周回軌道上のスペースデブリ状況を把握し、安全かつ持続可能な宇宙活動への貢献を図る。

人工衛星の小型化・低コスト化を背景に衛星コンステレーションが拡大し、軌道上の混雑と衝突リスクが増大している。これに対応する高精度SSAと宇宙交通管理(STM)の構築は急務となっている。富士通は1960年代から宇宙デブリの軌道解析に関する大規模データ処理基盤と高精度解析技術の研究開発を進めてきた実績を持つ。今回の協業は同社の技術資産を活用した新たな社会実装の位置付けとなる。

富士通は、BULLのPMD装置「HORN」に対応した軌道解析および接近解析プラットフォームの構築を検討する。人工衛星の軌道データ取得から運用支援までを一体化した民間向けSSAサービスの実現を視野に入れる。これによりSTMの実現を後押しし、宇宙活動の安全性と持続可能性の向上に貢献するとともに、デファクトスタンダードの確立を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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