五洋建設、東大と浮体式洋上風力研究部門を設置、施工・運用の高度化と人材育成を推進

■2040年30〜45GW目標に対応、浮体式15GW以上を見据えた技術開発を加速

五洋建設<1893>(東証プライム)は4月22日、東京大学と「浮体式洋上風力の施工・運用イノベーション社会連携研究部門」の設置契約を締結した。設置は東京大学の国際連携研究機構UTFloWIND内で行われ、期間は2026年5月1日から2031年3月31日までの約5年間を予定する。浮体式洋上風力の施工と運用の高度化に向け、産学連携による研究開発と人材育成を進める体制を構築する。

政府は2040年までに洋上風力発電30〜45GWの案件形成を掲げ、そのうち15GW以上を浮体式とする目標を示している。一方、日本では台風や地震・津波などの厳しい自然条件や複雑な海底地盤、港湾や作業船の制約などが課題であり、15〜20MW級風車の導入には最大1000基規模の建設が必要となる。こうした状況から、安全かつ効率的な大量施工を可能とする建設システムの確立が急務となっている。

同研究部門では、日本近海の気象海象を踏まえた施工システム設計、施工から運用までを見据えた最適浮体設計、気象海象のデジタルツインモデル構築の3テーマに取り組む。これらは同社が参画する技術研究組合FLOWCONの研究とも連動する。東京大学との共同研究により成果の産業界への還元を図り、浮体式洋上風力の大量導入と人材育成の両面で基盤強化を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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