地盤ネットHD、イクトと再エネ分野で業務提携、ソーラーカーポートでEPC連携強化

■駐車場活用型太陽光の需要拡大に対応、地盤調査から施工まで一体提供

地盤ネットホールディングス<6072>(東証グロース)は4月22日、子会社の地盤ネットがイクトと再生可能エネルギー分野で業務提携契約を締結したと発表した。ソーラーカーポート事業を中心に連携し、再エネ電力の安定供給とEPC(設計・調達・施工)連携の強化を図る。

近年は自家消費型太陽光発電の普及が進む一方、大規模屋根の減少を背景に、駐車場を活用したソーラーカーポートの需要が拡大している。ただ同設備は建築物に該当し、地盤調査や基礎設計、構造計算、建築確認申請など高度かつ複合的な対応が必要となる。このため、地盤関連業務に強みを持つ同社と、EPC実績を有するイクトの連携により、地盤とEPCを一体化したサービス提供体制を構築する。

提携では、地盤調査や測量、地盤改良、造成工事などの提供に加え、EPCと地盤技術を組み合わせたサービスの構築、顧客基盤を活用した案件創出などを推進する。グループ案件に加え外部案件にも対応し、ソーラーカーポート事業の課題解決と再エネ普及に貢献する考えで、今後はインフラ領域での事業拡大と付加価値創出を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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