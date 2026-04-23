一蔵、株主優待制度を拡充、提携レストラン追加で利用価値向上

■「イル ギオットーネ」など新規提携、レストラン優待を拡充

一蔵<6186>(東証スタンダード)は4月22日、株主優待制度の一部拡充を発表した。株主への感謝と同社グループ事業への理解促進、ならびに株式投資の魅力向上を目的とした措置であり、新たに提携レストランを追加することで優待内容を拡充する。

今回の変更では、和装事業およびウエディング事業における優待内容は維持しつつ、レストラン優待の利用先を拡大した。具体的には、店舗利用額に応じた割引や、結婚式場でのコンサート&ディナー、ランチ、レストラン利用、フラワーギフト購入時の割引など6種類の優待から選択可能とした。レストラン利用では1名あたり3000円割引が適用され、優待券1枚につき2名まで利用できる。

新たに「レストラン パフューム」や「イル ギオットーネ」などのほか、「ダイナミックキッチン&バー 響」各店舗を含む複数の飲食店が対象に加わった。適用は2026年3月31日基準日からで、同年6月下旬発送予定の優待券(有効期限2027年6月30日)より利用可能となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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