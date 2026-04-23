ミライロ、障害者向け新規事業「ミライロ・キャリア」開始、法定雇用率引き上げで人材戦力化ニーズに対応

■法定雇用率2.7%時代を見据え、専門人材の戦力化ニーズが拡大

ミライロ<335A>(東証グロース)は4月22日、新規事業「ミライロ・キャリア」の開始を発表した。障害者雇用促進法の改正に伴い法定雇用率が2.5%へ引き上げられ、2026年7月には2.7%への引き上げが控える中、企業には従来の定型業務中心の採用から、専門性を持つ人材の戦力化が求められている。同社はこうした環境変化を背景に、障害者雇用の質向上を目的とした新たな人材紹介サービスに参入する。

同事業は、ユーザー数60万人を突破したデジタル障害者手帳「ミライロID」のネットワークを基盤に展開する。専門スキルや実務経験を有する障害のある当事者と即戦力を求める企業を結び付けることで、キャリア形成支援と企業の人材確保を両立する狙いである。障害者雇用の「量」から「質」への転換を後押しし、当事者の所得向上と社会参加の拡大に寄与する構えだ。

具体的には、高度人材に特化したマッチング、当事者視点による職場アクセシビリティ診断、さらに「ユニバーサルマナー検定(雇用)」の提供を柱とする。事業開始は4月30日を予定し、当期業績への影響は軽微とする一方、中長期的には収益拡大に寄与する見通しだ。プラットフォーム運営で蓄積したユーザーインサイトを活用し、誰もが自分らしく働ける社会の実現を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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