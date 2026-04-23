デコルテHD、エミュとエミュLabを完全子会社化、アニバーサリーフォト強化で成長加速

■兵庫県で高いブランド力を持つスタジオエミュを取り込み顧客基盤を拡大

デコルテ・ホールディングス<7372>(東証グロース)は4月22日、エミュおよびエミュLabの全株式を取得し、完全子会社化することを発表した。取締役会決議と同日付で株式譲渡契約を締結し、取得価額は両社合計で約10億9000万円とする。株式譲渡実行日は2026年4月30日を予定している。

同社グループはフォトウエディングを中核に成長を続ける中、家族写真を中心としたアニバーサリーフォトの拡充を進めている。エミュは兵庫県内で6店舗を展開し、七五三やバースデーなど子供写真分野で高い集客力とブランド認知を有する。エミュLabは画像レタッチや制作物デザインを担い、業務効率化と外部受託にも対応している。

今回の子会社化により、アニバーサリーフォトの強化は大きく進展し、同サービスの売上構成比は2025年9月期の5.1%から2027年9月期には10%超へ拡大する見込みである。加えて、既存スタジオへのノウハウ導入や相互送客によるシナジー創出、業務集約による効率化を図り、ライフフォトカンパニーへの転換と企業価値向上を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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