enish、暗号資産活用の新事業を検討開始、アクティブトレジャリー推進へ

■6月9日の臨時株主総会で定款変更を予定、新事業開始に向け事業目的を追加へ

enish<3667>(東証スタンダード)は4月22日、暗号資産を活用したアクティブトレジャリー事業の推進に向けた検討開始を発表した。ゲーム事業の活性化に加え、新たな成長機会の創出、収益基盤の多様化、資本効率の向上を狙うもので、資産運用方針の一環として位置付ける。事業開始に先立ち、関連する事業目的を追加するため、6月9日開催予定の臨時株主総会で定款変更の承認を得る予定である。

検討中の事業は、暗号資産を活用したトレジャリー運用を通じて、継続的な収益機会の獲得と財務基盤の強化を目指す内容である。現時点では、Solana(SOL)を含む暗号資産の取得・運用の可能性を検討しているが、投資金額、取得時期、運用方法などの詳細は未定としている。デジタルアセットを活用した企業財務戦略の広がりを踏まえ、同社も新たな財務戦略の具体化を進める。

今後は、投資方針と資本配分方針の策定、リスク管理体制と運用ガイドラインの整備、暗号資産の取得・運用に伴う内部統制およびガバナンス体制の構築、市場環境や財務への影響分析を慎重に進める方針である。同件はなお検討段階にあり、業績への影響は未定としている。具体的な事業内容や投資規模、開始時期などで重要な決定があった場合は、速やかに公表する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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