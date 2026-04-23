トランスジェニックG、エクソンヒト化マウスで米国特許査定、創薬支援の競争力強化

■イントロン維持・エクソンヒト化で正常な発現パターンを実現

トランスジェニックグループ<2342>(東証スタンダード)は4月22日、「エクソンヒト化マウス」に関する特許について米国特許庁から特許査定を受けたと発表した。同特許は2019年5月27日に国際特許出願(PCT/JP2019/021894)していたもので、既に日本でも成立している。

同社グループはCRO事業の成長戦略の一環として、非臨床試験に展開可能な病態モデルマウスの研究開発を進めている。今回の特許は、イントロンはマウスの塩基配列を保持しつつ、エクソンのみヒトの塩基配列とする技術で、従来の相同組換え法によるヒトDNA導入マウスの課題であった遺伝子発現量や組織特異性の不安定さを解消する点に特徴がある。ヒトに近い遺伝子発現パターンを再現できることから、治療法開発や有効性検証において高い有用性が見込まれる。

同技術は既にトランスサイレチン(TTR)エクソンヒト化マウスやCOVID-19研究用ACE2エクソンヒト化マウスに応用され、モデルマウスの受託作製や販売、共同研究として展開している。今回の特許取得は知的財産基盤の強化につながり、創薬支援サービスの高付加価値化を後押しする見通しだ。なお、2027年3月期の連結業績への影響はないとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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