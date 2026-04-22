*18:32JST 22日の中国本土市場概況：上海総合は3日続伸、米イランの停戦延長表明を好感

22日の中国本土市場は3日続伸。主要指標の上海総合指数が前日比21.18ポイント（0.52％）高の4106.26ポイントと3日続伸した。

上海総合指数は3月中旬以来の高水準で引けた。朝方は米イラン停戦協議の先行き不透明感を背景に売りが先行し、投資家心理はやや慎重だった。ただ、軍事衝突の激化への過度な警戒が後退したことに加え、トランプ米大統領が停戦延長を表明したことが安心感を誘い、次第に買いが優勢となった。前場から人口知能（AI）や半導体などハイテク関連の上昇も相場を下支えし、指数は引けにかけて上げ幅を拡大した。

上海総合指数の構成銘柄では、半導体や証券銘柄などには買いが入り、指数の上昇をけん引。江蘇亨通光電（600487/SH）や三安光電（600703/SH）、江蘇永鼎（600105/SH）がそろってストップ高の10.0％上昇、富士康工業互聯網（601138/SH）が8.9％高、環旭電子（601231/SH）が6.5％高で引けた。

また、華泰証券（601688/SH）が2.2％高、中信証券（600030/SH）が1.6％高、東呉証券（601555/SH）が1.5％高、中原証券（601375/SH）が1.0％高で引けた。このほか、不動産や素材株なども買われた。

半面、銀行株は売られた。中国銀行（601988/SH）と中国農業銀行（601288/SH）がそろって1.5％安、中国工商銀行（601398/SH）が1.3％安で引けた。エネルギー株や輸送関連銘柄などもさえない展開となった。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.53ポイント（0.57％）高の271.28ポイント、深センB株指数が0.05ポイント（0.00％）安の1189.84ポイントで終了した。《AK》