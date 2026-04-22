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東証グロ－ス指数は7日ぶり反落、利益確定売り優勢
*16:30JST 東証グロ－ス指数は7日ぶり反落、利益確定売り優勢
東証グロース市場指数 1034.06 -4.67／出来高 2億8455万株／売買代金 1935億円東証グロース市場250指数 801.82 -3.78／出来高 1億9662万株／売買代金 1491億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数は7日ぶり反落、東証グロース市場250指数は3日ぶり反落。値下がり銘柄数は357、値上がり銘柄数は192、変わらずは40。
前日21日の米株式市場でダウ平均は続落。小売売上高など強い経済指標が株価の支えとなり買いが先行した。その後、イラン停戦期限を控え、和平協議の行方が不透明になり原油価格や金利が上昇し、相場は売りに転じた。終盤にかけ、イランの正式な協議不参加が報じられ一段安となった。
今日のグロ－ス市場は売りが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.57％安となった。昨日の米株式市場で主要3指数が下落したことや、原油価格が強含みで推移し、米長期金利が上昇したことなどが東京市場の株価の重しとなった。また、イラン情勢の先行き不透明感が継続しており、投資家心理を慎重にさせた。さらに、東証グロース市場指数は昨日までの6日続伸で5.7％上昇しており、短期的な利益確定売りが出やすかった。一方、昨日の米株式市場の取引終了後に、トランプ米大統領がイランとの停戦を延長するとSNSで発表し、東京市場で一定の安心感となったが、今日の新興市場は利益確定売りが優勢の展開となった。
個別では、20日高値でひとまず達成感が意識されたVALUENEX＜4422＞、前日ストップ高の反動安となったGlobee＜5575＞、200日線に上値を阻まれる形となったイーエムネットJ＜7036＞、前日に高値更新したが長い上ひげとなり手仕舞い売りを誘ったQDレーザ＜6613＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やBUYSELL＜7685＞が下落。値下がり率上位には、インフォメティス＜281A＞、ステラファーマ＜4888＞などが顔を出した。
一方、エッジAIカメラ向けANPRソリューションの展開を開始すると発表したDMP＜3652＞、JAXAと「AxelLiner Laboratory」の提供で合意したと発表したアクセルスペース＜402A＞、防衛事業の進捗に関する説明会を4月28日に開催すると発表したテラドローン＜278A＞、買取サービス「エアクロ買取」の提供を開始すると表したエアクロ＜9557＞が上げた。時価総額上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、ACSL＜6232＞、ブルーイノベ＜5597＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6232|ＡＣＳＬ | 2122| 400| 23.23|
2| 5597|ブルーイノベ | 2124| 400| 23.20|
3| 3936|グローバルＷ | 235| 37| 18.69|
4| 7031|インバウンド | 671| 100| 17.51|
5| 278A|テラドローン | 7220| 1000| 16.08|
6| 6085|アキテクツＳＪ | 430| 50| 13.16|
7| 218A|リベラウェア | 1380| 138| 11.11|
8| 3652|ＤＭＰ | 2660| 245| 10.14|
9| 4478|フリー | 2710| 216| 8.66|
10| 2934|Ｊフロンティア | 1684| 123| 7.88|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 1134| -164| -12.63|
2| 281A|インフォメティス | 799| -96| -10.73|
3| 5575|Ｇｌｏｂｅｅ | 842| -101| -10.71|
4| 4888|ステラファーマ | 565| -61| -9.74|
5| 3987|エコモット | 582| -56| -8.78|
6| 9270|バリュエンス | 2436| -213| -8.04|
7| 7036|イーエムＮＪ | 891| -77| -7.95|
8| 5129|ＦＩＸＥＲ | 404| -33| -7.55|
9| 4165|プレイド | 576| -46| -7.40|
10| 296A|令和ＡＨ | 789| -62| -7.29|《SK》
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