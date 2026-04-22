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東証業種別ランキング：繊維業が下落率トップ
*16:13JST 東証業種別ランキング：繊維業が下落率トップ
繊維業が下落率トップ。そのほか不動産業、水産・農林業、卸売業、ゴム製品なども下落。一方、情報・通信業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、サービス業も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 情報・通信業 ／ 7,737.71 ／ 2.30
2. 非鉄金属 ／ 6,788.48 ／ 1.27
3. サービス業 ／ 3,000.59 ／ 0.04
4. 電気機器 ／ 7,269.26 ／ 0.00
5. 保険業 ／ 3,467.14 ／ -0.14
6. 金属製品 ／ 1,720.62 ／ -0.46
7. その他製品 ／ 6,078.2 ／ -0.47
8. 機械 ／ 5,071.79 ／ -0.60
9. 海運業 ／ 2,152.25 ／ -0.61
10. パルプ・紙 ／ 639.7 ／ -0.67
11. 建設業 ／ 2,813.64 ／ -0.67
12. 化学工業 ／ 2,941.85 ／ -0.68
13. 鉱業 ／ 1,126.88 ／ -0.75
14. 電力・ガス業 ／ 695.62 ／ -0.78
15. 証券業 ／ 850.55 ／ -0.92
16. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,769.53 ／ -1.01
17. ガラス・土石製品 ／ 2,239.76 ／ -1.02
18. 石油・石炭製品 ／ 2,848.96 ／ -1.04
19. 空運業 ／ 217.32 ／ -1.11
20. その他金融業 ／ 1,352. ／ -1.14
21. 鉄鋼 ／ 742.15 ／ -1.15
22. 医薬品 ／ 4,081.39 ／ -1.19
23. 精密機器 ／ 14,324.17 ／ -1.24
24. 銀行業 ／ 586.72 ／ -1.26
25. 小売業 ／ 2,256.78 ／ -1.48
26. 陸運業 ／ 2,259.4 ／ -1.53
27. 食料品 ／ 2,594.46 ／ -1.62
28. 輸送用機器 ／ 4,842.98 ／ -2.00
29. ゴム製品 ／ 5,396.74 ／ -2.02
30. 卸売業 ／ 5,887.31 ／ -2.08
31. 水産・農林業 ／ 733.82 ／ -2.12
32. 不動産業 ／ 2,791.51 ／ -2.17
33. 繊維業 ／ 954.88 ／ -2.52《FA》
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