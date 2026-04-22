*15:47JST 新興市場銘柄ダイジェスト:Jフロンティアが大幅反発、DMPが年初来高値

＜9557＞ エアクロ 250 +18

上昇。月額制ファッションレンタルサービス「airCloset」の会員向けに、新たに買取サービス「エアクロ買取」の提供を開始すると発表している。リユース需要が拡大していることを受け、ファッションレンタル会員へ循環型消費の選択肢を提供する。また、トレジャー・ファクトリー＜3093＞及びマーケットエンタープライズ＜3135＞と連携することにより、新規事業を早期に立ち上げられるとしている。

＜402A＞ アクセルスペース 743 +39

大幅反発。連結子会社のアクセルスペース（東京都中央区）が軌道上実証サービス「AxelLiner Laboratory」の提供に関し、宇宙航空研究開発機構（JAXA）と基本協定書の締結で合意したと発表している。JAXAが実施する宇宙機用高機動型電気推進の基礎研究と軌道上実験で、JAXAとアクセルスペースがAxelLiner Laboratoryの提供について検討する。期間は26年度から実証期間の終了までで、4年程度としている。

＜5243＞ note 2691 +120

上昇。子会社のTales＆Co.（東京都千代田区）が星野リゾート（長野県軽井沢町）が運営するリゾートホテル「リゾナーレ那須」と共同で、宿泊型物語体験「消えた高原の魔女」を6月7～30日に開催すると発表している。作家がオリジナルの物語を書き下ろし、宿泊者がその世界に没入する日本初の宿泊型物語体験という。クリエイターの物語の舞台が小説や映像作品にとどまらず、リゾート滞在体験にまで広がるとしている。

＜6081＞ アライドアーキ 300 +4

上昇。第三者割当による新株発行や新株予約権の発行で、計31.58億円を調達すると発表している。デジタル資産の購入などブロックチェーン上の取引を扱う「オンチェーン経済圏」構想の推進に係る投資などに充てる。新株は70万株、第22回新株予約権は8万9000個（潜在株式数890万株）、第23回新株予約権は5000個（同50万株）、第24回新株予約権は8000個（同80万株）を発行する。

＜2934＞ Jフロンティア 1684 +123

大幅反発。自治体向け防災医療ソリューション事業を独立した事業として正式に開始すると発表している。自社のワンストップ医療ソリューション「SOKUYAKU」基盤を活用し、自治体との包括協定締結・防災訓練参画・有事対応体制の共同構築を三本柱として展開する。また、レジリエンスジャパン推進協議会主催の「ジャパン・レジリエンス・アワード（強靱化大賞）2026」で、SOKUYAKUが最優秀賞を受賞している。

＜3652＞ DMP 2660 +245

年初来高値。エッジAI半導体と自社のナンバープレート認識ソフトウエア「ZIA Plate」を活用した自動ナンバープレート認識ソリューションを開発し、エッジAIカメラ向けに国内及び海外市場で展開すると発表している。これまでクラウド処理に依存することが多かったナンバープレート認識をエッジ側で完結させることで、リアルタイム性、導入コスト効率、運用信頼性、セキュリティ性が向上するという。《AT》