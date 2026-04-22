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出来高変化率ランキング（14時台）～ブルーイノベ、津田駒などがランクイン
*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ブルーイノベ、津田駒などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月22日 14:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2090＞ NZAM米7H 25566 1046.856 379.38% -0.0024%
＜6217＞ 津田駒 5503500 489204.08 341.79% 0.5432%
＜5597＞ ブルーイノベ 1350700 95675.04 337.17% 0.2059%
＜1305＞ iFTPX年1 903710 263965.708 289.76% -0.0094%
＜6081＞ アライドアーキ 1312700 46762.42 241.38% 0.0067%
＜1660＞ MXS高利J 12544 15870.648 236.09% -0.0071%
＜3446＞ JTECCORP 278500 108526.58 203.84% 0.0635%
＜7600＞ 日本MDM 601800 63283.16 200.56% 0.0297%
＜408A＞ iSベストAI 2053960 102898.324 199.51% 0.0059%
＜3091＞ ブロンコB 202900 150100.5 190.13% 0%
＜6347＞ プラコー 1637100 202570.78 188.45% -0.0775%
＜1651＞ iF高配40 176516 91434.422 183.84% -0.0156%
＜6769＞ ザイン 371700 81927.46 182.39% 0.0731%
＜218A＞ リベラウェア 2199700 654398.08 177.11% 0.1296%
＜6232＞ ACSL 5873300 2857218.5 174.85% 0.2322%
＜4028＞ 石原産 1051000 643358.32 169.33% 0.0617%
＜2556＞ OneJリート 137870 54589.566 152.06% -0.0084%
＜8226＞ 理経 776900 94304.8 152.04% 0.0748%
＜268A＞ リガク 11489900 8046111.1 148.55% -0.0661%
＜3652＞ DMP 121300 70449.42 142.17% 0.0902%
<6986> 双葉電 458900 95600.18 142.01% 0.0497%
<7220> 武蔵精密 3698700 3738209.5 140.78% 0.1708%
<4293> セプテーニHD 883000 131205.12 139.8% 0.0115%
<6023> ダイハツイン 351300 232310.68 138.39% 0.0663%
<6666> リバーエレテク 1476200 465090.62 135.4% 0.1391%
<2195> アミタHD 1467300 437153.62 125.36% 0.0091%
<5341> ASAHIEIT 5761700 662355.68 122.27% 0.1904%
<9658> 太田昭 153100 57962.96 113.02% 0.0106%
<4582> シンバイオ 2178300 82179.12 111.45% -0.0206%
<3656> KLab 42968100 5466451.86 111.06% 0.0388%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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