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出来高変化率ランキング（14時台）～ブルーイノベ、津田駒などがランクイン

2026年4月22日 14:47

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記事提供元：フィスコ

*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ブルーイノベ、津田駒などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月22日　14:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H　　 25566 　1046.856　 379.38% -0.0024%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　　5503500 　489204.08　 341.79% 0.5432%
＜5597＞ ブルーイノベ　　　　1350700 　95675.04　 337.17% 0.2059%
＜1305＞ iFTPX年1　　　903710 　263965.708　 289.76% -0.0094%
＜6081＞ アライドアーキ　　　1312700 　46762.42　 241.38% 0.0067%
＜1660＞ MXS高利J　　　　12544 　15870.648　 236.09% -0.0071%
＜3446＞ JTECCORP　　278500 　108526.58　 203.84% 0.0635%
＜7600＞ 日本MDM　　　　　601800 　63283.16　 200.56% 0.0297%
＜408A＞ iSベストAI　　　2053960 　102898.324　 199.51% 0.0059%
＜3091＞ ブロンコB　　　　　202900 　150100.5　 190.13% 0%
＜6347＞ プラコー　　　　　　1637100 　202570.78　 188.45% -0.0775%
＜1651＞ iF高配40　　　　176516 　91434.422　 183.84% -0.0156%
＜6769＞ ザイン　　　　　　　371700 　81927.46　 182.39% 0.0731%
＜218A＞ リベラウェア　　　　2199700 　654398.08　 177.11% 0.1296%
＜6232＞ ACSL　　　　　　5873300 　2857218.5　 174.85% 0.2322%
＜4028＞ 石原産　　　　　　　1051000 　643358.32　 169.33% 0.0617%
＜2556＞ OneJリート　　　137870 　54589.566　 152.06% -0.0084%
＜8226＞ 理経　　　　　　　　776900 　94304.8　 152.04% 0.0748%
＜268A＞ リガク　　　　　　　11489900 　8046111.1　 148.55% -0.0661%
＜3652＞ DMP　　　　　　　121300 　70449.42　 142.17% 0.0902%
<6986> 双葉電　　　　　　　458900 　95600.18　 142.01% 0.0497%
<7220> 武蔵精密　　　　　　3698700 　3738209.5　 140.78% 0.1708%
<4293> セプテーニHD　　　883000 　131205.12　 139.8% 0.0115%
<6023> ダイハツイン　　　　351300 　232310.68　 138.39% 0.0663%
<6666> リバーエレテク　　　1476200 　465090.62　 135.4% 0.1391%
<2195> アミタHD　　　　　1467300 　437153.62　 125.36% 0.0091%
<5341> ASAHIEIT　　5761700 　662355.68　 122.27% 0.1904%
<9658> 太田昭　　　　　　　153100 　57962.96　 113.02% 0.0106%
<4582> シンバイオ　　　　　2178300 　82179.12　 111.45% -0.0206%
<3656> KLab　　　　　　42968100 　5466451.86　 111.06% 0.0388%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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