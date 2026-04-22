*14:37JST 日経平均VIは上昇、イラン情勢の不透明感継続

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時35分現在、前日比＋2.16（上昇率7.21％）の32.13と上昇している。なお、今日ここまでの高値は32.59、安値は30.93。

今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まったが、昨日の米株式市場の取引終了後に、トランプ米大統領がイランとの停戦を延長すると発表したことが支えとなり、取引開始後に日経225先物は上げに転じるなど、底堅く推移している。しかし、イラン情勢の先行き不透明感が引き続き警戒され、加えて、昨日の日経VIが取引終了時にイレギュラーな形で低下幅を拡大した反動もあり、今日の日経VIは昨日の水準を上回って推移している。



【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》