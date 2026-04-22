*11:45JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:エアクロ、アクセルスペース、OBCなど

＜9557＞ エアクロ 251 +19

大幅高。月額制ファッションレンタルサービス「airCloset」の会員向けに、新たに買取サービス「エアクロ買取」の提供を開始すると発表している。リユース需要が拡大していることを受け、ファッションレンタル会員へ循環型消費の選択肢を提供する。また、トレジャー・ファクトリー＜3093＞及びマーケットエンタープライズ＜3135＞と連携することにより、新規事業を早期に立ち上げられるとしている。

＜402A＞ アクセルスペース 743 +39

大幅反発。連結子会社のアクセルスペース（東京都中央区）が軌道上実証サービス「AxelLiner Laboratory」の提供に関し、宇宙航空研究開発機構（JAXA）と基本協定書の締結で合意したと発表している。JAXAが実施する宇宙機用高機動型電気推進の基礎研究と軌道上実験で、JAXAとアクセルスペースがAxelLiner Laboratoryの提供について検討する。期間は26年度から実証期間の終了までで、4年程度としている。

＜5243＞ note 2439 -132

大幅下落。子会社のTales＆Co.（東京都千代田区）が星野リゾート（長野県軽井沢町）が運営するリゾートホテル「リゾナーレ那須」と共同で、宿泊型物語体験「消えた高原の魔女」を6月7～30日に開催すると発表している。作家がオリジナルの物語を書き下ろし、宿泊者がその世界に没入する日本初の宿泊型物語体験という。クリエイターの物語の舞台が小説や映像作品にとどまらず、リゾート滞在体験にまで広がるとしている。

＜4733＞ OBC 6841 +360

大幅反発。前日に26年3月期の決算を発表、直後は売り優勢となったが、本日は切り返す展開になる。26年3月期営業利益は236億円で前期比8.4％増、従来予想線上での着地に。一方、27年3月期は265億円で同12.4％増の見通し。コンセンサスが270億円強であったため、売りが先行したものの、年間配当金も前期の111円から130円に増配計画であり、見直しの動きが強まっている。本日は情報サービスセクターの堅調推移なども支援に。

＜4028＞ 石原産 2952 +182

大幅反発。東海東京インテリジェンス・ラボでは投資判断「アウトパフォーム」を継続し、目標株価を2280円から4230円に引き上げている。構造改革効果、チタン酸バリウムなどのMLCC原料及び農薬のオーガニックグロースにより、26年3月期以降は再び利益成長局面を迎えると評価しているもよう。第3の収益の柱であるヘルスケア事業への期待の盛り上がりもあり、今後はバリュエーションも切り上がるとみている。

＜3656＞ KLab 326 +17

大幅反発。スクウェア・エニックスでは前日、ドラクエシリーズ新作のスマホ向けローグライトRPG「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」の正式サービスを開始している。これは同社との共同開発タイトルとなる。同タイトルは現在、アップルストアのゲームアプリ部門において、セールスランキングのトップに立っている。想定以上に好調な立ち上がりとの評価の動きが先行しているもよう。

＜5210＞ 日山村硝 - -

ストップ高買い気配。グループ会社の山村フォトニクスとともに、半導体向け大面積ガラスセラミック基板の開発を加速するため、台湾の財団法人工業技術研究院や中國製釉股?と、研究開発、評価・検証、量産までの体制を構築することに合意したと発表している。大面積対応を視野に入れつつ、低誘電特性と機械的信頼性を兼ね備えたガラスセラミック基板の実用化を目指すもよう。AI関連分野への展開を期待する動きが優勢に。

＜4684＞ オービック 4573 +431

大幅反発。前日に26年3月期の決算を発表、営業利益は888億円で前期比13.3％増となり、会社計画の862億円を上回って32年連続で最高を更新している。先の観測報道並みの水準で着地。27年3月期は980億円で同10.3％増の見通しとしており、こちらもほぼコンセンサス並みと捉えられる。一方、発行済み株式数の2.3％に当たる1000万株、500億円を上限とする自社株買いの実施も発表、こちらはサプライズを伴い買い材料につながる。《AT》