*10:56JST リアルゲイト---世田谷に複合拠点「unframe」開業

リアルゲイト＜5532＞は21日、2025年10月に取得した東京都世田谷区池尻の築35年のビルをリノベーションし、複合施設「unframe（アンフレーム）」として2026年5月に開業すると発表した。

同施設はカフェ・ギャラリー・ショップ・オフィスが融合する拠点であり、同社にとって世田谷・三宿エリア初のプロジェクトとなる。同施設は東急田園都市線「池尻大橋駅」から徒歩7分、目黒川緑道沿いの住宅街に立地し、鉄筋コンクリート造地下1階付4階建、延床面積1146.21平方メートルの建物を活用する。全23区画で構成予定で、ショップやアトリエライクなスモールオフィスを中心とした複合施設である。

区画構成は、1階にショップ区画およびショールーム・オフィス区画を配置し、専用テラスや地下フロア付き区画など多様な用途に対応する。2階および3階には16.37平方メートル以上のスモールオフィス区画を設け、天井高3.1mの空間と大きな窓面により採光と開放性を確保する。4階には106.58平方メートルの専用テラス付きオフィス区画を設置し、天井高3.5mの空間と三面採光を特徴とする。《KT》