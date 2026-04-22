*10:00JST 出来高変化率ランキング（9時台）～アルメディオ、津田駒などがランクイン

アルメディオ＜7859＞がランクイン（9時36分時点）。一時高値更新。「カーボンナノファイバー群の製造方法及び該製造方法で製造されるカーボンナノファイバー群、並びに、該カーボンナノファイバーを含有する樹脂及びそれを用いた成型体」に関する特許を取得したと発表しており、手掛かり材料となっている。ただ、株価は高値圏にあり、買い一巡後は売りに押されている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [4月22日 9:36 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5597＞ ブルーイノベ 215400 95675.04 156.48% 0.1281%

＜408A＞ iSベストAI 1242150 102898.324 137.06% 0.0044%

＜6217＞ 津田駒 693600 489204.08 126.16% 0.4821%

＜6347＞ プラコー 830400 202570.78 109.16% 0.0941%

＜3091＞ ブロンコB 89900 150100.5 93.52% 0.0449%

＜4293＞ セプテーニHD 599800 131205.12 92.69% 0.0115%

＜3446＞ JTECCORP 109700 108526.58 89.07% 0.1361%

＜4582＞ シンバイオ 1418500 82179.12 62.72% 0.0103%

＜6081＞ アライドアーキ 247800 46762.42 43.21% 0.0844%

＜4885＞ 室町ケミカル 173000 174189.42 41.39% 0.0189%

＜2620＞ iS米債13 349310 70688.616 39.88% 0.0018%

＜268A＞ リガク 4286300 8046111.1 39.08% 0.0018%

＜6232＞ ACSL 1711400 2857218.5 27.84% 0.1684%

＜7859＞ アルメディオ 994600 262187.52 27.21% -0.0309%

＜513A＞ GX防テク日 453767 321952.45 26.26% -0.0203%

＜6238＞ フリュー 163200 191648.2 26.07% 0.0286%

＜9658＞ 太田昭 68600 57962.96 24.8% 0.0074%

＜6769＞ ザイン 96200 81927.46 24.22% 0.0878%

＜5981＞ 東京綱 108900 136683.14 23.8% -0.042%

＜9052＞ 山陽電 20600 36444.32 20.25% -0.0029%

<6798> SMK 18300 62732.1 18.86% 0.0105%

<4125> 三和油化 75400 286985.3 16.72% 0.0211%

<237A> iS米債25 482740 58460.354 15.04% 0.0006%

<5185> フコク 26900 45598.94 11.13% -0.0044%

<6278> ユニオンツール 362400 6417662 10.69% 0.0024%

<4028> 石原産 259000 643358.32 10.58% 0.0523%

<2084> 日本高配 6054 19955.211 9.68% -0.0127%

<1651> iF高配40 37600 91434.422 9.47% -0.0136%

<157A> Gモンスター 36000 47290.48 5.57% -0.0254%

<7794> イーディーピ 1530500 1934671.06 5.44% 0.013%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》