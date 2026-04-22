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出来高変化率ランキング（9時台）～アルメディオ、津田駒などがランクイン

2026年4月22日 10:00

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記事提供元：フィスコ

*10:00JST 出来高変化率ランキング（9時台）～アルメディオ、津田駒などがランクイン
アルメディオ＜7859＞がランクイン（9時36分時点）。一時高値更新。「カーボンナノファイバー群の製造方法及び該製造方法で製造されるカーボンナノファイバー群、並びに、該カーボンナノファイバーを含有する樹脂及びそれを用いた成型体」に関する特許を取得したと発表しており、手掛かり材料となっている。ただ、株価は高値圏にあり、買い一巡後は売りに押されている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月22日　9:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5597＞ ブルーイノベ　　　 215400 　95675.04　 156.48% 0.1281%
＜408A＞ iSベストAI　　　1242150 　102898.324　 137.06% 0.0044%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　　693600 　489204.08　 126.16% 0.4821%
＜6347＞ プラコー　　　　　　830400 　202570.78　 109.16% 0.0941%
＜3091＞ ブロンコB　　　　　89900 　150100.5　 93.52% 0.0449%
＜4293＞ セプテーニHD　　　599800 　131205.12　 92.69% 0.0115%
＜3446＞ JTECCORP　　109700 　108526.58　 89.07% 0.1361%
＜4582＞ シンバイオ　　　　　1418500 　82179.12　 62.72% 0.0103%
＜6081＞ アライドアーキ　　　247800 　46762.42　 43.21% 0.0844%
＜4885＞ 室町ケミカル　　　　173000 　174189.42　 41.39% 0.0189%
＜2620＞ iS米債13　　　　349310 　70688.616　 39.88% 0.0018%
＜268A＞ リガク　　　　　　　4286300 　8046111.1　 39.08% 0.0018%
＜6232＞ ACSL　　　　　　1711400 　2857218.5　 27.84% 0.1684%
＜7859＞ アルメディオ　　　　994600 　262187.52　 27.21% -0.0309%
＜513A＞ GX防テク日　　　　453767 　321952.45　 26.26% -0.0203%
＜6238＞ フリュー　　　　　　163200 　191648.2　 26.07% 0.0286%
＜9658＞ 太田昭　　　　　　　68600 　57962.96　 24.8% 0.0074%
＜6769＞ ザイン　　　　　　　96200 　81927.46　 24.22% 0.0878%
＜5981＞ 東京綱　　　　　　　108900 　136683.14　 23.8% -0.042%
＜9052＞ 山陽電　　　　　　　20600 　36444.32　 20.25% -0.0029%
<6798> SMK　　　　　　　18300 　62732.1　 18.86% 0.0105%
<4125> 三和油化　　　　　　75400 　286985.3　 16.72% 0.0211%
<237A> iS米債25　　　　482740 　58460.354　 15.04% 0.0006%
<5185> フコク　　　　　　　26900 　45598.94　 11.13% -0.0044%
<6278> ユニオンツール　　　362400 　6417662　 10.69% 0.0024%
<4028> 石原産　　　　　　　259000 　643358.32　 10.58% 0.0523%
<2084> 日本高配　　　　　　6054 　19955.211　 9.68% -0.0127%
<1651> iF高配40　　　　37600 　91434.422　 9.47% -0.0136%
<157A> Gモンスター　　　　36000 　47290.48　 5.57% -0.0254%
<7794> イーディーピ　　　　1530500 　1934671.06　 5.44% 0.013%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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