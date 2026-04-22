*09:58JST アクモス---子会社システムズサービスを吸収合併へ

アクモス＜6888＞は21日、子会社であるシステムズサービスを2026年10月01日を効力発生日として吸収合併することを発表した。

本合併は同社を存続会社とする吸収合併方式で、システムズサービスは解散する予定である。

同社グループは中期経営計画2028（2024年7月－2028年6月）において、2028年6月期に売上高100億円の達成を掲げ、事業投資を推進するとともに首都圏地区でのM&Aを進めている。この取り組みの一環として、2026年01月29日付でシステムズサービスを子会社化した。

システムズサービスは、保険・証券・銀行などの金融機関向けにシステム開発を中心としたシステムエンジニアリングサービスを提供している。本合併により、顧客基盤の拡大と人材確保を図り、事業ポートフォリオの中核領域であるシステムエンジニアリングサービス事業の伸長を目指す。また、システムズサービスは同社の子会社であるため、本合併に伴う株式や金銭等の割当ては行われない。さらに、本合併による商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期の変更は予定されていない。《KT》