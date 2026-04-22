*09:55JST テリロジーHD---ログイット、韓国発のAIネイティブ企業と提携し「STORM Platform」を販売開始

テリロジーホールディングス＜5133＞は21日、連結子会社でCX/コンタクトセンター向け音声ソリューション事業を展開するログイットが、韓国発のAIネイティブ企業であるサイオニックエーアイ(日本法人：東京都港区)とパートナーシップ契約を締結し、AIエージェント構築プラットフォーム「STORM Platform」の販売および導入支援を開始したと発表した。

「STORM Platform」は、企業内に蓄積された画像・表・グラフなどの非構造化データを100%自動で構造化し、専門知識不要のノーコード環境で高精度なAIエージェントを構築できる点が特徴である。独自のデータ自動処理エンジン「STORM Parse」により複雑なデータ変換を自動化し、従来手法では困難だったデータ活用を可能にするとともに、回答精度を約30%向上させるとしている。また、高性能のRAGエンジンを搭載し、大規模データ環境下でも正確な根拠に基づく回答を実現し、ハルシネーションの抑制にも寄与する。さらにノーコード・ワークフローデザイナーにより、業務プロセスに応じたエージェント設計を直感的に行えるほか、SaaS版に加え、オンプレミス型やプライベートクラウド型での提供にも対応する。

本提携により、ログイットが長年培ってきたITソリューションの提供実績と世界的高水準のRAG技術とデータ処理能力を保有するサイオニックエーアイの技術力を融合し、製造・金融・メディアなど幅広い業界の顧客に対し、業務効率化とDXの実現を支援していく。《KT》