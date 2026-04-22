ジェイフロンティア、自治体向け防災医療事業を開始、SOKUYAKU基盤で医療インフラ強化

■オンライン診療と薬配送を統合、全国4100院・1.9万薬局ネットワークを活用

ジェイフロンティア<2934>(東証グロース)は4月22日8時50分、自治体向け防災医療ソリューション事業の開始を発表した。同社は同日開催の経営会議で同事業の独立化を決議し、2026年5月の開始を予定する。併せて、同社の医療サービス「SOKUYAKU」が「ジャパン・レジリエンス・アワード(強靱化大賞)2026」で最優秀賞を受賞したことも明らかにした。

同社はオンライン診療・服薬指導・処方薬配送を統合した「SOKUYAKU」を中核に、医療機関4,100院以上、薬局19,000店舗以上と連携する全国ネットワークを構築している。自然災害の多発や救急出動件数の増加を背景に、医療アクセスの確保と災害時の医療体制強化が課題となる中、自治体との協働を体系化し、平時と有事をつなぐ医療インフラの社会実装を進める。

新事業では、自治体との包括協定締結、防災訓練参画、災害時医療支援体制の構築を柱とする。平時の医療DX支援から災害時のオンライン診療・医薬品配送まで一体で対応できる点が特徴で、追加投資を抑えたフェーズフリー設計や特許基盤も強みとする。政府の医療DXや地域強靱化政策とも整合し、2027年5月期以降の業績寄与が見込まれる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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