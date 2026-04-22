*08:27JST 前場に注目すべき3つのポイント～押し目待ち狙いの買い意欲の強さが意識される～

22日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■押し目待ち狙いの買い意欲の強さが意識される

■オービック、26/3営業利益 13.3%増 888億円、27/3予想 10.3％増 980億円

■サッポロHD＜2501＞米ビール「ストーン」売却、自社ブランド集中

■押し目待ち狙いの買い意欲の強さが意識される



22日の日本株市場は、米株安の流れから売りが先行するも、その後は押し目待ち狙いの買い意欲の強さが意識されそうだ。21日の米国市場は、NYダウが293ドル安、ナスダックは144ポイント安だった。イラン停戦期限を控え、バンス副大統領がパキスタン訪問を延期との報道やイラン外相が商業船舶への攻撃を巡り「より重大な停戦違反」と非難するなど和平協議の行方が不透明となった。終盤にかけてイランの正式な協議不参加が報じられたことが嫌気された。シカゴ日経225先物は大阪比835円安の58505円。円相場は1ドル＝159円30銭台で推移。



日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売りが先行して始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで59450円まで買われた後に、終盤にかけて一時58340円まで売られる場面もみられた。ただ、トランプ米大統領はイランとの停戦を延長すると自身のSNSに投稿。イラン側が提案を提出し、協議が終了するまでイランとの停戦を延長すると表明している。直近では停戦期限を延長する可能性が低いとの考えも示していたこともあり、一先ず戦闘激化への懸念は和らいだ。



そのため、売り先行で始まった後は、押し目待ち狙いの買いが入りやすいと考えられる。昨日は指数インパクトの大きい値がさハイテク株の強さが目立っていたが、引き続き半導体やAI関連株への資金流入が継続するかが注目されそうである。日経平均株価は16日の高値更新後は高値圏でのこう着が続いており、ボリンジャーバンドの+2σ（60080円）を下回っての推移をみせている。一方で、59000円辺りでの底堅さがみられているため、次第に煮詰まり感が意識されてきそうである。



物色はソフトバンクグループ＜9984＞やアドバンテスト＜6857＞、東京エレクトロン＜8035＞など、半導体やAI関連株が注目される。足もとでNT倍率（日経平均株価÷TOPIX）が急伸しており、昨日は15.74倍と昨年11月以来の水準をつけている。日経平均型のインデックス買いが断続的に入っているとみられ、半導体やAI関連株への物色を意識しつつ、物色対象の広がりを見極めることになりそうだ。

■オービック、26/3営業利益 13.3%増 888億円、27/3予想 10.3％増 980億円

オービック＜4684＞が発表した2026年3月期の連結業績は、売上高が前期比11.5％増の1352億900万円、営業利益は同13.3％増の888億2300万円だった。システムサポート事業においては、大手・中堅企業の顧客増加に伴い、クラウドソリューションを中心に、ソフトウェアの「運用支援・保守サービス等」が好調に推移。システムインテグレーション事業において、統合業務ソフトウェア「OBIC7シリーズ」は、統合的に情報を管理するERPシステムとして、様々な業種・業界の企業に求められた。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（59349.17、+524.28）

・SOX指数は上昇（9647.21、+48.00）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・ファナック＜6954＞「中央テクニカルセンタ」竣工、顧客提案強化

・サッポロHD＜2501＞米ビール「ストーン」売却、自社ブランド集中

・ホンダ＜7267＞ソニー・ホンダモビリティ、存続、モビリティー協業のあり方議論

・富士通＜6702＞宇宙ゴミを高精度に把握、BULLと協業検討

・ゼネラルパッカー＜6267＞包装機械に廉価版、海外で拡販

・月島HD＜6332＞月島JFEアクア、ハノイ市に汚泥焼却炉、事業化調査

・タケダ機械＜6150＞形鋼加工機の周辺装置試作、待機時間ゼロ

・アイシン＜7259＞マツダの6速AT受注、北米向け

・明電舎＜6508＞沼津ライン稼働、開閉器部品、北米需要を開拓

・メタウォーター＜9551＞カンボジアで浄水供給

・キヤノン＜7751＞X線に骨密度測定追加、中小医療機関向け

・参天製薬＜4536＞米アッヴィと中国に緑内障点眼薬、5製品独占販売契約

・塩野義製薬＜4507＞視覚再生医療に出資、CVC初案件

・グローバル・リンク・マネジメント＜3486＞不動産「リノベ」売上高27年2倍

・小林製薬＜4967＞液体絆創膏で新工場



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08：50 3月貿易収支（2月：＋443億円）

＜海外＞

・特になし《YY》