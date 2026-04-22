*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2オキサイド、津田駒、フクビ化学工業など

銘柄名<コード>21日終値⇒前日比

GMOインターネット＜4784＞ 735 -29

公募価格決定もあく抜け感につながらず。

カプコン＜9697＞ 3545 -201

「プラグマタ」100万本突破も出尽くし感に。

クレハ＜4023＞ 3940 -155

メリルリンチ日本証券では投資判断を格下げ。

住友ファーマ＜4506＞ 1994 -79

20日には公募価格が決定しているが。

ANYCOLOR＜5032＞ 3070 -150

先週末には8名デビューなど発表されているが。

ニトリHD＜9843＞ 2443 -85

日銀の追加利上げ期待後退で。

電通グループ＜4324＞ 3054 -124

物色が半導体やAI関連銘柄に集中で。

中外製薬＜4519＞ 8694 -150

イーライリリーの経口肥満症治療薬に期待で20日に大幅高。

七十七銀行＜8341＞ 3068 -144

利上げ期待後退で地銀株の一角が軟化。

サイバーエージェント＜4751＞ 1314.5 -43.5

ゲーセク銘柄が総じてさえない動きに。

津田駒＜6217＞ 1375 +300

完全に仕手化の様相へ。

ウィルソンLW＜9610＞ 196 +50

スタンダードの低位の一角に値幅取りの動き向かう。

プラコー＜6347＞ 361 +80

リサイクル関連として物色が向かう。

アサヒエイト＜5341＞ 378 +80

「希ガス」事業で複数社との協業を検討開始と発表。

サニックスH＜4651＞ 280 +42

リサイクル関連の一角として短期資金向かう。

TBグループ＜6775＞ 165 +36

特に材料なく値動きの軽さからの値幅取りの動き。

フクビ化学工業＜7871＞ 1053 +150

プラスチック再生関連として関心が続く。

日進工具＜6157＞ 966 +144

大幅上方修正で一転営業増益見込みに。

マイポックス＜5381＞ 1272 +147

2月高値更新で値幅取り妙味。

ユニチカ＜3103＞ 3045 -700

もはやババ抜きゲーム。

エンビプロHD<5698> 1056 +100

東京都のリチウムイオン電池等広域的資源化事業に採択。

Shinwa<2437> 457 -100

株価下落が狼狽売りも誘う。

ヒーハイスト<6433> 1838 -320

買われ過ぎの反動で利食い売り優勢に。

jig．jp<5244> 266 +22

マッチングサービス「バチェラーデート」運営企業を子会社化。上値は重い。

トリプルアイズ<5026> 624 +24

外部ネットワークに接続せずに安全に稼働する自動車設計業務向けの

「ローカル生成AIシステム（チャットボット）」を開発。上値は限定的。

イーディーピー<7794> 1536 -48

20日ストップ高の反動安。

グローバルW<3936> 198 -1

20日ストップ高の買い人気が継続。

レナサイエンス<4889> 1335 -45

20日に続き年初来安値を更新し見切り売り誘う。

クラダシ<5884> 520 +15

空き家再生事業を開始すると発表し20日年初来高値。21日も買い優勢。

セイワHD<523A> 2040 -181

20日大幅高の反動安。

BCC<7376> 958 +150

20日大幅高の買い人気継続。

エコモット<3987> 638 -24

20日に長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。

オキサイド<6521> 5090 +705

欧州量子技術の国際的サプライチェーン・パートナーシップ

・プログラムの第一号メンバーに選定。《CS》