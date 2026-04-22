関連記事
前日に動いた銘柄 part1リガク、アスタリスク、古河電気工業など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1リガク、アスタリスク、古河電気工業など
銘柄名<コード>21日終値⇒前日比
アコム＜8572＞ 517.3 +34.4
26年3月期業績と配当見込みを上方修正。
あんしん保証＜7183＞ 190 +17
26年3月期業績見込みを上方修正。
チエル＜3933＞ 691 +28
26年3月期利益見込みを上方修正。
テクミラ＜3627＞ 294 +14
円建ステーブルコイン「JPYC」の発行・償還を行うJPYCに追加出資。
FJネクHD＜8935＞ 1622 +62
26年3月期業績と配当見込みを上方修正。
アスタリスク＜6522＞ 1336 +300
西鉄ストア全拠点に顔認証プラットフォームを導入。
リガク＜268A＞ 2766 +500
米オント・イノベーションと資本業務提携を締結。
ノジマ＜7419＞ 1280 +159
日立の家電事業を買収する方針と伝わり。
武蔵精密工業＜7220＞ 3805 +445
データセンター関連としての人気が続く。
日本電子＜6951＞ 6845 +684
Nature Index「Count指標」で最上位に。
イビデン＜4062＞ 10560 +985
SOX指数の上昇など追い風。
テスホールディングス＜5074＞ 714 +65
デジタルグリッド子会社から系統用蓄電所を受注。
ワコールHD＜3591＞ 5300 +258
一部月刊誌報道受けた再編思惑の高まり続く。
オリエントコーポレーション＜8585＞ 1063 +58
アクティビストファンドがみずほFGに株主提案と伝わる。
AREHD＜5857＞ 3995 +275
政府が鉱物やプラ再生利用に1兆円と報じられており。
キオクシアHD＜285A＞ 32740 +2230
海外メモリー関連株の上昇で。
レゾナック＜4004＞ 13330 +830
SMBC日興証券ではMSCI採用候補と。
ニッパツ＜5991＞ 2776 +208
AI関連に幅広く買いが向かう展開で。
三井金属＜5706＞ 37390 +1910
MSCIへの新規採用期待も。
マネーフォワード＜3994＞ 5751 +571
1月の戻り高値更新を意識する動き。
ソフトバンクグループ<9984> 5181 +407
英アームは5％超の上昇となっており。
ムニノバHD<547A> 470 +19
ノンバンクの一角には再編期待が波及も。
SUMCO<3436> 2226 +116
半導体株高の流れに乗る。
MARUWA<5344> 74400 +4280
直近では丸三証券などが目標株価上げ。
レーザーテック<6920> 44520 +2400
大手半導体製造装置各社も強い動き。
山一電機<6941> 10860 +410
データセンター関連として上値追いが続く。
フジクラ<5803> 5889 +360
ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。
東京エレクトロン<8035> 45780 +1530
SOX指数の上昇などで半導体関連が買い優勢。
住友電気工業<5802> 10300 +324
21日はAI・半導体関連に買いが集中。
古河電気工業<5801> 44260 +1190
MSCI新規採用候補との見方も。
アイザワ証券グループ<8708> 1468 -153
26年3月期の大幅経常減益を嫌気。
第一稀元素化学工業<4082> 2360 -185
20日にかけての大幅高で戻り売り。
SHIFT<3697> 676.7 -45.7
個別材料見当たらず戻り売りなどの需給要因。
神戸物産<3038> 2901 -209
3月の既存店出荷は前年割れに転じる。
アステリア<3853> 1570 -69
3月高値奪回しきれず手仕舞い売り。
滋賀銀行<8366> 1872 -112
日銀は追加利上げ見送る方向で検討と伝わり。《CS》
スポンサードリンク