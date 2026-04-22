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前日に動いた銘柄 part1リガク、アスタリスク、古河電気工業など

2026年4月22日 07:15

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記事提供元：フィスコ

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1リガク、アスタリスク、古河電気工業など
銘柄名<コード>21日終値⇒前日比
アコム＜8572＞ 517.3 +34.4
26年3月期業績と配当見込みを上方修正。

あんしん保証＜7183＞ 190 +17
26年3月期業績見込みを上方修正。

チエル＜3933＞ 691 +28
26年3月期利益見込みを上方修正。

テクミラ＜3627＞ 294 +14
円建ステーブルコイン「JPYC」の発行・償還を行うJPYCに追加出資。

FJネクHD＜8935＞ 1622 +62
26年3月期業績と配当見込みを上方修正。

アスタリスク＜6522＞ 1336 +300
西鉄ストア全拠点に顔認証プラットフォームを導入。

リガク＜268A＞ 2766 +500
米オント・イノベーションと資本業務提携を締結。

ノジマ＜7419＞ 1280 +159
日立の家電事業を買収する方針と伝わり。

武蔵精密工業＜7220＞ 3805 +445
データセンター関連としての人気が続く。

日本電子＜6951＞ 6845 +684
Nature Index「Count指標」で最上位に。

イビデン＜4062＞ 10560 +985
SOX指数の上昇など追い風。

テスホールディングス＜5074＞ 714 +65
デジタルグリッド子会社から系統用蓄電所を受注。

ワコールHD＜3591＞ 5300 +258
一部月刊誌報道受けた再編思惑の高まり続く。

オリエントコーポレーション＜8585＞ 1063 +58
アクティビストファンドがみずほFGに株主提案と伝わる。

AREHD＜5857＞ 3995 +275
政府が鉱物やプラ再生利用に1兆円と報じられており。

キオクシアHD＜285A＞ 32740 +2230
海外メモリー関連株の上昇で。

レゾナック＜4004＞ 13330 +830
SMBC日興証券ではMSCI採用候補と。

ニッパツ＜5991＞ 2776 +208
AI関連に幅広く買いが向かう展開で。

三井金属＜5706＞ 37390 +1910
MSCIへの新規採用期待も。

マネーフォワード＜3994＞ 5751 +571
1月の戻り高値更新を意識する動き。

ソフトバンクグループ<9984> 5181 +407
英アームは5％超の上昇となっており。

ムニノバHD<547A> 470 +19
ノンバンクの一角には再編期待が波及も。

SUMCO<3436> 2226 +116
半導体株高の流れに乗る。

MARUWA<5344> 74400 +4280
直近では丸三証券などが目標株価上げ。

レーザーテック<6920> 44520 +2400
大手半導体製造装置各社も強い動き。

山一電機<6941> 10860 +410
データセンター関連として上値追いが続く。

フジクラ<5803> 5889 +360
ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。

東京エレクトロン<8035> 45780 +1530
SOX指数の上昇などで半導体関連が買い優勢。

住友電気工業<5802> 10300 +324
21日はAI・半導体関連に買いが集中。

古河電気工業<5801> 44260 +1190
MSCI新規採用候補との見方も。

アイザワ証券グループ<8708> 1468 -153
26年3月期の大幅経常減益を嫌気。

第一稀元素化学工業<4082> 2360 -185
20日にかけての大幅高で戻り売り。

SHIFT<3697> 676.7 -45.7
個別材料見当たらず戻り売りなどの需給要因。

神戸物産<3038> 2901 -209
3月の既存店出荷は前年割れに転じる。

アステリア<3853> 1570 -69
3月高値奪回しきれず手仕舞い売り。

滋賀銀行<8366> 1872 -112
日銀は追加利上げ見送る方向で検討と伝わり。《CS》

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