*05:55JST NY株式：NYダウは293.18ドル安、イラン戦争激化リスクや原油高を警戒

米国株式市場は続落。ダウ平均は293.18ドル安の49149.38ドル、ナスダックは144.43ポイント安の24259.96で取引を終了した。

小売売上高など強い経済指標を好感した買いに、寄り付き後、上昇。その後、イラン停戦期限を控え、バンス副大統領がパキスタン訪問を延期との報道やイラン外相が商業船舶への攻撃を巡り「より重大な停戦違反」と非難するなど和平協議の行方が不透明になり、戦争激化のリスクで原油価格や金利が上昇し、相場は売りに転じた。終盤にかけ、イランの正式な協議不参加が報じられ、一段安となり、終了。セクター別では、エネルギーやソフトウエア・サービスが上昇した一方、不動産が下落した。

管理医療会社のユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は第1四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか、通期予想引き上げや自社株買い計画が好感され、上昇。ディスカウント小売のアマゾン（AMZN）は人工知能（AI）開発会社アンソロピックへの50億ドル規模の追加出資計画や傘下のアマゾンワンメディカルを通したGLP-1体重管理プログラム開始を発表し、上昇。ヘルスケアソフトウエアソリューション会社のヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）は競争激化懸念に売られた。

ソフトウエアメーカーのアドビ（ADBE）は自社株買い計画が好感され、上昇。住宅建設会社のDRホートン（DHI）は第2四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回り、上昇した。携帯端末のアップル（AAPL）はクック最高経営責任者（CEO）が退任を発表し、売られた。

航空会社のユナイテッド（UAL）は取引終了後に第1四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益は予想を上回ったが、通期の見通し引き下げが嫌気され、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》