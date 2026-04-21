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東証グロ－ス指数は6日続伸、買い意欲継続だが上値は重い展開
*17:26JST 東証グロ－ス指数は6日続伸、買い意欲継続だが上値は重い展開
東証グロース市場指数 1038.73 ＋3.32／出来高 3億7837万株／売買代金 2008億円東証グロース市場250指数 805.60 ＋2.97／出来高 1億8103万株／売買代金 1567億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数は6日続伸、東証グロース市場250指数は続伸。値上がり銘柄数は245、値下がり銘柄数は294、変わらずは54。
前日20日の米株式市場でダウ平均は小幅に3日ぶり反落。イラン情勢の先行き不透明感が引き続き株価の重しとなった。一方、副大統領や特使が依然、パキスタンに向かう計画をトランプ大統領が確認したため再協議への期待で売りが後退した。長期金利の低下も相場を支え、終盤にかけ下げ幅を縮小した。
今日のグロ－ス市場は買いが優勢だが上値は重い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.15％高となった。朝方は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が小幅に下落したが、下値の堅い展開だったことが東京市場で安心感となり、また、原油価格や米長期金利が落ち着いた動きだったことが新興市場の株価下支え要因となった。さらに、日銀が27-28日に開く金融政策決定会合で追加利上げを見送ると一部報道で伝わったことも、株価の支えとなった。一方、イラン情勢の先行き不透明感が強く、引き続き投資家心理を慎重にさせた。また、東証グロース市場指数は昨日までの5日続伸で5.4％上昇しており、短期的な高値警戒感を指摘する向きもあった。こうした状況から今日の新興市場は買い意欲は継続したが上値はやや重い展開となった。
個別では、西鉄ストア全拠点に顔認証プラットフォームを導入したと発表したアスタリスク＜6522＞、マッチングサービス「バチェラーデート」運営企業を子会社化すると発表したjig.jp＜5244＞、欧州量子技術の国際的サプライチェーン・パートナーシップ・プログラムの第一号メンバーに選定さたと発表したオキサイド＜6521＞、連結子会社における暗号資産（ビットコイン）取得方針を決定したと発表したグロームHD＜8938＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やパワーエックス＜485A＞が上昇。値上がり率上位には、リファインバスG＜7375＞、Globee＜5575＞などが顔を出した。
一方、前日高値に届かず利益確定売りに押されたリアルゲイト＜5532＞、連日で年初来安値を更新し見切り売りが出たレナサイエンス＜4889＞、前日大幅高の反動安となったセイワHD＜523A＞、25日線割り込み手仕舞い売りが出たステラファーマ＜4888＞が下げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やGNI＜2160＞が下落。値下がり率上位には、Birdman＜7063＞、グロービング＜277A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6522|アスタリスク | 1336| 300| 28.96|
2| 7375|リファインバスＧ | 2262| 400| 21.48|
3| 5575|Ｇｌｏｂｅｅ | 943| 150| 18.92|
4| 7376|ＢＣＣ | 958| 150| 18.56|
5| 2195|アミタＨＤ | 546| 80| 17.17|
6| 6521|オキサイド | 5090| 705| 16.08|
7| 7036|イーエムＮＪ | 968| 128| 15.24|
8| 276A|ククレブ | 3475| 330| 10.49|
9| 5244|ｊｉｇ．Ｊｐ | 266| 22| 9.02|
10| 4055|ティアンドエスＧ | 1835| 144| 8.52|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4564|ＯＴＳ | 27| -4| -12.90|
2| 4888|ステラファーマ | 626| -90| -12.57|
3| 7063|バードマン | 113| -11| -8.87|
4| 5532|リアルゲイト | 3920| -350| -8.20|
5| 523A|セイワＨＤ | 2040| -181| -8.15|
6| 277A|グロービング | 2480| -208| -7.74|
7| 281A|インフォメティス | 895| -63| -6.58|
8| 5578|ＡＲアドバンスト | 1063| -68| -6.01|
9| 6166|中村超硬 | 843| -52| -5.81|
10| 278A|テラドローン | 6220| -330| -5.04|《SK》
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