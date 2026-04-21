*17:15JST ＢｅｅＸ---剰余金の配当決定

ＢｅｅＸ＜4270＞は20日、2026年2月期の期末配当について剰余金の配当を行うことを決議したと発表した。基準日は2026年2月28日、効力発生日は2026年5月27日としている。期末配当金は1株当たり25円00銭、配当金総額は0.56億円。本件は2026年5月26日開催予定の第10期定時株主総会に付議する。

同社は、業績動向、配当性向及び同社を取り巻く事業環境を総合的に勘案し、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施することを基本方針としている。一方で、同社はこれまで成長拡大の過程にあり、経営基盤の強化及び事業の継続的な拡大発展に必要な内部留保の確保を優先してきたことから、会社設立以来配当は実施していなかった。今回、事業の順調な成長及び財政基盤の安定化を踏まえ、将来の成長のための投資を継続しつつも、株主に対する利益還元を開始することが可能であると判断し、2026年2月期について期末配当については、1株当たり25円00銭(初配)とした。

同社は、今後も財政状態および経営成績等を総合的に勘案し、継続的な配当の実施に努めていくとしている。《KA》