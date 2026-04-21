*17:12JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、夕方に159円台再浮上

21日の東京市場でドル・円は小じっかり。日経平均株価の強含みで円売りが先行し、158円73銭から上昇。午後はNY原油先物(WTI)が1バレル＝88ドル台前半まで失速すると、ドル売り地合いに。ただ、夕方にかけてはドル買いが再開し、159円05銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・円は187円33銭から186円99銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1790ドルから1.1766ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値59,031.51円、高値59,611.91円、安値59,004.76円、終値59,349.17円(前日比524.28円高)

・17時時点：ドル・円150円00-10銭、ユ-ロ・円187円00-10銭

【経済指標】

・NZ・1-3月期消費者物価指数：前年比+3.1％（予想：+2.9％）

【要人発言】

・デギンドスECB副総裁

「金融政策で二次的波及効果を防ぐことは可能」

・ウィリスNZ財務相

「極端なシナリオではインフレ率7％に、原油価格が現在の2倍を想定」

・片山財務相

「金融市場のボラティリティに高い緊張感を持って注視、必要に応じて措置」《TY》