*17:08JST ＢｅｅＸ---SB C&Sとクラウド運用保守の年額固定サービス開始

ＢｅｅＸ＜4270＞は20日、SB C&Sとの連携により、クラウド運用保守(MSP)を対象とした年額固定パッケージ「BeeXPlus MSP監視サービス」の提供を開始したと発表した。

本サービスは、、BeeXが顧客のシステムを24時間365日体制で継続的に監視し、異常の早期検知・通知を行うマネージドサービス。障害発生時には原因および影響範囲を迅速に切り分け、速やかな復旧対応を実施する。企業は複数のクラウドサービスが混在するマルチクラウド環境でも、クラウドサービスを横断して標準的な運用を利用することができる。特定の技術者に依存しない運用体制を構築することで、社内リソースを本来のビジネス価値創出に集中させることが可能である。本サービスは年額固定費用のパッケージとして提供する。年額固定のパッケージ化により、販売パートナーは、従来必要だった個別の要件定義や見積もりにかかる工数を削減でき、提案から成約までのリードタイムを大幅に短縮できる。さらに、自社で運用保守の専門チームを抱えることなく、「導入から運用まで」を一気通貫で提案できるワンストップ体制を提供できる。これにより、効率的かつ安定したクラウド運用体制の実現を支援する。《KA》