*16:33JST 交流の裏にあるもの：鄭・習会談に見られる上下関係、制度的非対称性、議題設定の失敗（1）【中国問題グローバル研究所】

◇以下、中国問題グローバル研究所のホームページでも配信している（※1）陳建甫博士の考察を2回に渡ってお届けする。



※この論考は4月13日の＜Beyond Engagement: Hierarchy, Institutional Asymmetry, and Agenda-Setting Failure in the Zheng-Xi Meeting＞（※2）の翻訳です。

台湾では、この種の会談が単に開催されたこと自体で評価されることはない。評価の基準は、誰が主導権を握っているか、誰が象徴的な優位性を持っているか、その過程で台湾自身の民主的制度が水面下で疎外されていないかといった点にある。国民党（KMT）の鄭麗文主席と中国の習近平国家主席による先頃の会談が大きな注目を集めたのは、それが理由だ。この会談は単に両者が接触したこと以上の意味を持ち、台湾の戦略的議論における難しい問題を改めて浮き彫りにした。それは、海峡両岸の交流がどのような制度的条件下で行われ、その意味を左右するのは最終的に誰の政治的論理なのかという問題だ。

鄭・習会談は一見すると、両岸政党間交流の長い歴史に新たな一幕が加わっただけに思える。観測筋の中には、特に両政府間の公式な対話が希薄なうえ広範な安全保障環境が緊張を増す現在、こうした接触は有益だと見なす声がある。他方、中国政府の統一戦線の枠組みに取り込まれて台湾の政治的主体性が損なわれるおそれがあるとして、極めて問題だと見る向きもある。どちらの反応も理解できる。しかし、どちらの立場もそれだけではこの会談の意義を十分に捉え切れていない。

鄭・習会談の分析的価値は別のところにある。明らかになったのは両者間にある3つの構造的問題であり、これらにもっと注意を払う必要がある。その問題とは、両岸交流における上下関係、台中間で深まる制度的非対称性、そして今回の会談で台湾側が露呈した議題設定能力の限界だ。したがって、この会談は単なる1回の交流ではなく、交流そのものの政治的意味を明らかにする出来事として読み解くべきである。



交流における上下関係

第一の問題は、両岸交流に内在する政治的上下関係にある。台湾の民主主義体制では、政党は選挙を経て市民を代表する組織だ。権力を巡って争い、国民的な議論を形成し、国家政策に影響を与えることはあるかもしれないが、それだけで国家を体現するわけではない。政党の党首が外国の指導者と会談する場合、その交流は一般に政治的なものと解釈されるが、必ずしも公式な主権的行為とは限らない。

中国側はまったく異なる制度的論理に則っている。中華人民共和国では、中国共産党は数ある政治主体の1つではなく、国家制度自体の中核を成す。党は国家機構を主導し、定義し、方向付けている。そのため、中国共産党指導部と台湾の政治家によるいかなる会談も、中立的な政党間交流のレベルにとどまるとは考えにくい。たとえ形式上そうであっても、政党間の接触が国家レベルの権威と象徴的な重みを持つ政治構造に組み込まれてしまう。

こうした会談を台湾の多くの人々が冷静に受け止められない理由は、まさにここにある。台湾の人々が懸念しているのは接触そのものではなく、接触が中国政府の政治階層の中で次第にその意味を変えられてしまう可能性だ。台湾側では、こうした会談は政党間交流と形容されるかもしれない。だが中国政府の側で、両岸関係の進展や社会的統合、あるいは台湾内の勢力の差別化など、政治的に意味のあるシグナルに引き上げられる可能性があるのだ。

この立場の非対称性は、交流の重みに差を生み出す。会談という同じ行為の政治的位置付けが、両岸で異なってくるのだ。台湾側が政党レベルの半民間チャネルと解釈する一方で、中国政府はより広範な政治的ナラティブに組み込むかもしれない。結果として、単なる見解の相違では済まず、交流がいかに制度的に理解され、公に利用されるかという点で構造的な不均衡が生じる。



両岸の制度的非対称性

これが第二の問題である制度的非対称性につながる。国際関係では、非対称性はまず規模、国力、市場、あるいは強制力の差といった物理面で語られることが多い。だが台中問題では、非対称性は物理的な問題だけでなく、制度、解釈、政治に関わる問題でもある。

台湾の政治体制は多元的かつ民主的であり、手続きによる制約もある。政治主体は、選挙による圧力、法的監視、メディアの監視、政党間競争の下で活動している。どの政党が国家を代表しても必ず異論は存在する。それに対して、中国の政治体制はまったく異なる軸に沿って組織されている。権力が中央集権化され、代表のあり方が厳しく統制され、民主的な競争を経ずに政治的正当性を生み出す党・国家体制だ。たとえ双方が同じ「政党間交流」という言葉を使っても、その根底にある制度が異なる。

この違いが重要なのは、制度が行動だけでなく政治的行為の意味をも変えるからだ。台湾はこの交流を、対話を続け、摩擦を減らし、国内の期待に応えるための実務的な取り組みと見なすだろう。一方で中国政府は、同じ交流を広範な政治プロジェクトの一環と見なし、国家への帰属、政治的連携、そして中国共産党が定義する両岸関係という特定のナラティブを強化する手段と考えるかもしれない。

だからこそ、台湾の大陸委員会の反応は注目に値する。会談が公式の政府間ルートを迂回したことに同委員会が遺憾の意を示したのは、単なる官僚的な不満の表明ではない。そこには制度面での深い懸念が表れている。つまり、政府間チャネルが十分に機能していない間に、本来は民主的説明責任に従うべき政治空間に、政党レベルでの交流が入り込んでしまうという懸念だ。台湾ではこれが曖昧さを生み、中国では戦略的好機となる。

中国を分析する者であれば、この点を過小評価すべきではない。中国共産党は長年、戦術的なやり取りをより大きな戦略的ナラティブに吸収する能力を発揮してきた。会談は決して単なる会談ではない。より広範な政治的枠組みの中のシグナルであり、象徴であり、手段である。一方が交流を対話と捉え、もう一方が政治的な取り込みと捉える。非対称性は権力の差だけでなく、制度を背景にした解釈の仕方にもあるのだ。



「交流の裏にあるもの：鄭・習会談に見られる上下関係、制度的非対称性、議題設定の失敗（2）【中国問題グローバル研究所】」に続く。

中国国民党の鄭麗文主席と中国共産党の習近平総書記が会談（写真：新華社/アフロ）

（※1）https://grici.or.jp/

（※2）https://grici.or.jp/7280《CS》