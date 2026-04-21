*16:11JST 4月21日の日本国債市場：債券先物は130円32銭で取引終了

＜円債市場＞

長期国債先物2026年6月限

寄付130円29銭 高値130円41銭 安値130円26銭 引け130円32銭

2年 1.357％

5年 1.815％

10年 2.397％

20年 3.240％



21日の債券先物6月限は130円29銭で取引を開始し、130円32銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.74％、10年債は4.26％、30年債は4.89％近辺で推移。債券利回りはやや上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.98％、英国債は4.83％、オーストラリア10年債は4.90％、NZ10年債は4.60％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18：00 独・4月ZEW景気期待指数（予想：－7.0、3月：－0.5）

・21：30 米・3月小売売上高（予想：前月比＋1.3％、2月：＋0.6％）

・23：00 米・2月企業在庫（予想：前月比＋0.3％、1月：－0.1％）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《MK》