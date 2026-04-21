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東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*16:09JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか情報・通信業、金属製品、ガラス・土石製品、電気機器なども上昇。一方、輸送用機器が下落率トップ。そのほか銀行業、医薬品、繊維業、精密機器なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 6,703.06 ／ 3.75
2. 情報・通信業 ／ 7,563.49 ／ 1.93
3. 金属製品 ／ 1,728.58 ／ 1.81
4. ガラス・土石製品 ／ 2,262.82 ／ 1.35
5. 電気機器 ／ 7,269.26 ／ 1.00
6. パルプ・紙 ／ 644.02 ／ 0.44
7. ゴム製品 ／ 5,507.93 ／ 0.35
8. サービス業 ／ 2,999.25 ／ 0.22
9. 不動産業 ／ 2,853.56 ／ 0.07
10. 化学工業 ／ 2,962.14 ／ -0.01
11. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,817.99 ／ -0.08
12. 機械 ／ 5,102.29 ／ -0.09
13. 食料品 ／ 2,637.18 ／ -0.18
14. 陸運業 ／ 2,294.52 ／ -0.29
15. 卸売業 ／ 6,012.55 ／ -0.43
16. 海運業 ／ 2,165.52 ／ -0.44
17. 建設業 ／ 2,832.76 ／ -0.45
18. 保険業 ／ 3,472.05 ／ -0.48
19. 鉱業 ／ 1,135.34 ／ -0.48
20. その他製品 ／ 6,106.85 ／ -0.70
21. 鉄鋼 ／ 750.75 ／ -0.79
22. その他金融業 ／ 1,367.63 ／ -0.83
23. 証券業 ／ 858.49 ／ -0.85
24. 小売業 ／ 2,290.61 ／ -1.02
25. 空運業 ／ 219.77 ／ -1.06
26. 石油・石炭製品 ／ 2,878.82 ／ -1.26
27. 水産・農林業 ／ 749.68 ／ -1.32
28. 電力・ガス業 ／ 701.07 ／ -1.32
29. 精密機器 ／ 14,504.53 ／ -1.37
30. 繊維業 ／ 979.59 ／ -1.52
31. 医薬品 ／ 4,130.6 ／ -1.79
32. 銀行業 ／ 594.23 ／ -1.92
33. 輸送用機器 ／ 4,941.59 ／ -2.00《FA》
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