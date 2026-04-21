関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～ノジマ、サニックスHDなどがランクイン
*15:00JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ノジマ、サニックスHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月21日 14:10 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4651＞ サニックスHD 24286100 96232.66 375.51% 0.1848%
＜2090＞ NZAM米7H 1085 93.518 366.91% 0.0004%
＜2962＞ テクニスコ 791400 59675.9 301.34% 0.0233%
＜7419＞ ノジマ 5227300 415018.8 301.18% 0.0936%
＜2776＞ 新都HD 2840600 31620.14 269.6% 0.0409%
＜5698＞ エンビプロH 2715000 256124.4 264.13% 0.1129%
＜5724＞ アサカ理研 360600 155059.5 238.93% 0.05%
＜1813＞ 不動テトラ 338300 133968 227.78% 0.0455%
＜3936＞ グロバルウェ 29788900 770388.84 220.76% 0.1658%
＜4893＞ ノイルイミューン 986500 22906.6 212.48% 0.0397%
＜2972＞ サンケイRE 20132 398057.56 210.78% 0.0008%
＜8585＞ オリコ 2347500 410174.22 197.79% 0.0656%
＜2673＞ 夢隊 405600 10445.04 184.5% 0.0503%
＜4833＞ Defコンサル 4603100 73923.24 179.75% 0.0757%
＜3444＞ 菊池製作 6084800 1760730.38 176.48% 0.0703%
＜4055＞ ティアンドエス 603100 345140.2 173.05% 0.0697%
＜6951＞ 日電子 985700 1355857.42 172.27% 0.1006%
＜6522＞ アスタリスク 5326000 1431196 148.2% 0.164%
＜5341＞ ASAHIEIT 4189000 405997.4 140.1% 0.2214%
＜7063＞ Birdman 532500 16067.44 138.55% -0.0806%
<3591> ワコールHD 1100900 1369760.74 137.56% 0.0505%
<7794> イーディーピ 2759200 1045059.76 131.64% -0.058%
<8708> アイザワ証G 446700 204549.2 129.54% -0.0906%
<4274> 細谷火 145900 53693.98 127.73% 0.0453%
<6832> アオイ電子 75100 58584.3 126.99% 0.0425%
<3168> MERF 611400 487985.38 119.8% 0.0976%
<268A> リガク 6337900 6266158.76 118.92% 0.2206%
<3635> コーエーテクモ 3555600 1966524.97 118.32% -0.0051%
<3777> 環境フレン 4160700 126509.72 117.37% 0.0166%
<4889> レナサイエンス 1017900 511088 115.77% -0.0586%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
スポンサードリンク