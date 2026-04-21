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出来高変化率ランキング（14時台）～ノジマ、サニックスHDなどがランクイン

2026年4月21日 15:00

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記事提供元：フィスコ

*15:00JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ノジマ、サニックスHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月21日　14:10　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4651＞ サニックスHD　　 24286100 　96232.66　 375.51% 0.1848%
＜2090＞ NZAM米7H　　　1085 　93.518　 366.91% 0.0004%
＜2962＞ テクニスコ　　　　　791400 　59675.9　 301.34% 0.0233%
＜7419＞ ノジマ　　　　　　　5227300 　415018.8　 301.18% 0.0936%
＜2776＞ 新都HD　　　　　　2840600 　31620.14　 269.6% 0.0409%
＜5698＞ エンビプロH　　　　2715000 　256124.4　 264.13% 0.1129%
＜5724＞ アサカ理研　　　　　360600 　155059.5　 238.93% 0.05%
＜1813＞ 不動テトラ　　　　　338300 　133968　 227.78% 0.0455%
＜3936＞ グロバルウェ　　　　29788900 　770388.84　 220.76% 0.1658%
＜4893＞ ノイルイミューン　　986500 　22906.6　 212.48% 0.0397%
＜2972＞ サンケイRE　　　　20132 　398057.56　 210.78% 0.0008%
＜8585＞ オリコ　　　　　　　2347500 　410174.22　 197.79% 0.0656%
＜2673＞ 夢隊　　　　　　　　405600 　10445.04　 184.5% 0.0503%
＜4833＞ Defコンサル　　　4603100 　73923.24　 179.75% 0.0757%
＜3444＞ 菊池製作　　　　　　6084800 　1760730.38　 176.48% 0.0703%
＜4055＞ ティアンドエス　　　603100 　345140.2　 173.05% 0.0697%
＜6951＞ 日電子　　　　　　　985700 　1355857.42　 172.27% 0.1006%
＜6522＞ アスタリスク　　　　5326000 　1431196　 148.2% 0.164%
＜5341＞ ASAHIEIT　　4189000 　405997.4　 140.1% 0.2214%
＜7063＞ Birdman　　　532500 　16067.44　 138.55% -0.0806%
<3591> ワコールHD　　　　1100900 　1369760.74　 137.56% 0.0505%
<7794> イーディーピ　　　　2759200 　1045059.76　 131.64% -0.058%
<8708> アイザワ証G　　　　446700 　204549.2　 129.54% -0.0906%
<4274> 細谷火　　　　　　　145900 　53693.98　 127.73% 0.0453%
<6832> アオイ電子　　　　　75100 　58584.3　 126.99% 0.0425%
<3168> MERF　　　　　　611400 　487985.38　 119.8% 0.0976%
<268A> リガク　　　　　　　6337900 　6266158.76　 118.92% 0.2206%
<3635> コーエーテクモ　　　3555600 　1966524.97　 118.32% -0.0051%
<3777> 環境フレン　　　　　4160700 　126509.72　 117.37% 0.0166%
<4889> レナサイエンス　　　1017900 　511088　 115.77% -0.0586%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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