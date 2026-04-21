*13:07JST ミロク情報サービス---OLTA提携で中小企業向けクラウドファクタリング提供開始

ミロク情報サービス＜9928＞は20日、OLTAとの業務提携により、中小企業向けクラウドファクタリングサービス「楽たすクラウドファクタリング powered by OLTA」の提供を開始したと発表した。

本サービスは、売掛債権を売却して最短即日(1営業日)で現金化できるオンライン完結型の2者間ファクタリングサービス。借入ではないため、信用情報への影響や担保・保証人は不要で、取引先へ通知することなく利用できる。

本提携において、OLTAはWebサービスの企画・開発・導入および運用に関するコンサルティングを同社に提供し、本サービスにおけるシステム基盤、審査・与信、債権買取業務はOLTAが担う。同社はクラウドサービスの「楽たす」シリーズの新サービスとして本サービスサイトを提供し、全国33拠点のネットワークと顧客基盤を活かし、中小企業・小規模企業への本サービスの案内・提案を担う。《KT》